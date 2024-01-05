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مذياعمجانا

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أغرب خطاب لأصغر برلمانية في نيوزيلاندا

النائبة أكدت من خلال أداء الصيحة عن أهمية حقوق السكان الأصليين المنتمين لأقلية الماوري

i24NEWS
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فرقة مسرح نجاكاو توا النيوزيلندية تؤدي عرضًا احتفاليًا تقليديًا "هاكا" في مسرح جلوب في لندن، الاثنين 23 أبريل 2012
فرقة مسرح نجاكاو توا النيوزيلندية تؤدي عرضًا احتفاليًا تقليديًا "هاكا" في مسرح جلوب في لندن، الاثنين 23 أبريل 2012AP Photo/Kirsty Wigglesworth

أدت نائب في البرلمان من أقلية الماوري (السكان الأصليين) في نيوزيلندا، اليوم (الجمعة)، صيحة "هاكا" خلال خطابها الأول أمام البرلمان. وتعتبر هانا روهيتي مايبي كلارك أصغر عضو في البرلمان في البلاد حيث تبلغ من العمر 21 عامًا فقط. 

https://twitter.com/i/web/status/1743265810515440045

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هذا وتفاعل نواب البرلمان الآخرين مع الصرخة حيث رددوا معها الصيحات القتالية التي تخرج من الأعماق،حيث رددت مايبي :" لقد وصلنا.. نحن هنا.. نحن نبحر.. نحن نبحر، تمامًا كما فعل أسلافنا ذات يوم، في أكبر محيط في العالم ". 

الهاكا هي صرخة المعركة التقليدية للماوري، وتستخدم الآن بشكل رئيسي خلال الأحداث الرياضية في نيوزيلندا، وقد اعتبرت رمزًا وطنيًا هناك خلال السنوات الأخيرة. 

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