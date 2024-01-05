أغرب خطاب لأصغر برلمانية في نيوزيلاندا

أدت نائب في البرلمان من أقلية الماوري (السكان الأصليين) في نيوزيلندا، اليوم (الجمعة)، صيحة "هاكا" خلال خطابها الأول أمام البرلمان. وتعتبر هانا روهيتي مايبي كلارك أصغر عضو في البرلمان في البلاد حيث تبلغ من العمر 21 عامًا فقط.

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هذا وتفاعل نواب البرلمان الآخرين مع الصرخة حيث رددوا معها الصيحات القتالية التي تخرج من الأعماق،حيث رددت مايبي :" لقد وصلنا.. نحن هنا.. نحن نبحر.. نحن نبحر، تمامًا كما فعل أسلافنا ذات يوم، في أكبر محيط في العالم ".

الهاكا هي صرخة المعركة التقليدية للماوري، وتستخدم الآن بشكل رئيسي خلال الأحداث الرياضية في نيوزيلندا، وقد اعتبرت رمزًا وطنيًا هناك خلال السنوات الأخيرة.