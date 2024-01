أغرب خطاب لأصغر برلمانية في نيوزيلاندا

أدت نائب في البرلمان من أقلية الماوري (السكان الأصليين) في نيوزيلندا، اليوم (الجمعة)، صيحة "هاكا" خلال خطابها الأول أمام البرلمان. وتعتبر هانا روهيتي مايبي كلارك أصغر عضو في البرلمان في البلاد حيث تبلغ من العمر 21 عامًا فقط.

