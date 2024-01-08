كوريا الجنوبية تؤكد استخدام حماس أسلحة يشتبه بصناعتها في كوريا الشمالية

أكد جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية (NIS) صحة الشكوك المتعلقة باستخدام أسلحة كورية شمالية من قبل حركة حماس في صراعها المستمر مع إسرائيل، ومؤخرا في حرب "السيوف الحديدية" التي دخلت شهرها الرابع.

على الرغم من إنكار كوريا الشمالية المستمر لصفقات الأسلحة، أصدرت وكالة الاستخبارات الوطنية صورة جديدة تدعم تقرير صوت أمريكا (VOA) الذي يشير إلى استخدام قاذفة قنابل صاروخية من طراز F-7 تم تصنيعها في كوريا الشمالية.

وكشف تقرير صوت أمريكا، الذي صدر يوم الجمعة الماضي، عن صورة تظهر فتيل قاذفة قنابل يدوية من طراز F-7 يُزعم أن حماس تستخدمها. عرض المصهر مجموعة من الأحرف والأرقام الكورية، بما في ذلك "비저-7류" و"시8-80-53".

تأكيدًا للتقييم الوارد في تقرير إذاعة صوت أمريكا، أيدت وكالة الاستخبارات الوطنية النتائج التي توصلت إليها، مؤكدة أن الصمام الذي يحمل الأحرف الكورية يتوافق مع القسم الأوسط من صاروخ F-7 المصنع في كوريا الشمالية.

وفي حين اعترفت الوكالة بالشكوك حول إمدادات كوريا الشمالية للأسلحة إلى حماس، إلا أنها أشارت إلى تحديات في تقديم أدلة مفصلة بسبب ضرورة حماية مصادر المعلومات والأخذ بعين الاعتبار العلاقات الدبلوماسية.

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وفي وقت سابق، ألمح الجيش الكوري الجنوبي إلى وجود روابط محتملة بين كوريا الشمالية وحماس في تجارة الأسلحة والمجالات العسكرية. وكشف جهاز المخابرات، في جلسة للجنة البرلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن تصورات تشير إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أصدر تعليماته للمسؤولين بوضع تدابير لتقديم مساعدة شاملة للفلسطينيين.

IDF Spokesperson

ويشتبه في أن الصواريخ المعنية، والتي تم تحديدها على أنها طائرات F-7، تشير إلى صاروخ RPG-7، وهو صاروخ شديد الانفجار يتم إنتاجه في كوريا الشمالية، وفقًا لمسؤول عسكري.

رفضت كوريا الشمالية مزاعم استخدام أسلحتها في هجمات ضد إسرائيل، ورفضت مثل هذه التأكيدات ووصفتها بأنها مزاعم لا أساس لها من الصحة وهي من تدبير الولايات المتحدة.