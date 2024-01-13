كوريا الشمالية توقف بثاً إذاعياً للرسائل المشفرة يفترض أنها تستهدف عملائها في الجنوب

أفادت وكالة "يونهاب" اليوم السبت، أن كوريا الشمالية أوقفت بث محطة إذاعية كانت ترسل رسائل مشفرة إلى عملائها في كوريا الجنوبية، في أحدث مؤشر على أن بيونغ يانغ تغير طريقة تعاملها مع سيول.

وكانت إذاعة بيونغ يانغ، المعروفة بمحطة الأرقام، قد بثت من قبل أرقاماً مشفرة غامضة يفترض أنها تستهدف جواسيس كوريا الشمالية العاملين في كوريا الجنوبية. وكان موقعها الإلكتروني معطلاً أيضاً اليوم.

وأمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في خطاب ألقاه في اجتماع نهاية العام لحزبه الحاكم، «بتغيير حاسم في السياسة» في العلاقات مع الجنوب، وأصدر تعليمات للجيش بالاستعداد لتهدئة واحتلال الجنوب في حالة حدوث أزمة.

وكثفت كوريا الشمالية الضغط على جارتها الجنوبية في الأسابيع الماضية، وأعلنت أنها «العدو الرئيسي»، قائلة إن الشمال لن يتحد أبداً مع الجنوب وتعهدت بتحسين قدرتها على تنفيذ ضربة نووية للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيط الهادئ.

وأعلنت كوريا الشمالية، في وقت مبكر من اليوم، عن خطط لحل المنظمات المسؤولة عن التبادلات المدنية مع كوريا الجنوبية. وأشارت «وكالة الأنباء المركزية الكورية» إلى قرار «بإعادة تهيئة جميع المنظمات ذات الصلة».