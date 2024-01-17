للسنة الثانية على التوالي.. سكان الصين يواصلون "الانخفاض القياسي"

انخفض عدد سكان الصين للعام الثاني على التوالي في عام 2023 إذ أدى انخفاض معدل المواليد وموجة الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 عندما انتهت عمليات الإغلاق الصارمة إلى تسارع الانكماش الذي سيكون له آثار عميقة طويلة المدى على إمكانات نمو الاقتصاد، وفق وكالة "بلومبرغ".

وبحسب الوكالة، فقدواصل عدد سكان الصين انخفاضا تاريخيا في عام 2023 مع ارتفاع الوفيات بعد أن أنهت بكين القيود الصارمة المفروضة على الجائحة واستمرت الولادات في الانخفاض.

وفي هذا السياق، قال المكتب الوطني للإحصاء إن إجمالي عدد السكان في الصين انخفض بمقدار 2.08 مليون شخص أو 0.15 بالمئة إلى 1.409 مليار نسمة في عام 2023.

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وهذا الانخفاض أكبر من تراجع عدد السكان البالغ 850 ألف نسمة في عام 2022، والذي كان أول انخفاض يجري تسجيله منذ عام 1961 خلال المجاعة الكبرى في عهد الزعيم الصيني السابق، ماو تسي تونغ، وفق وكالة "رويترز".

وشهدت الصين ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد في أوائل العام الماضي بعد ثلاث سنوات من المتابعة الدقيقة وإجراءات الحجر الصحي التي أبقت الفيروس تحت السيطرة إلى حد كبير حتى رفعت السلطات القيود فجأة في ديسمبر 2022.

وسجلت الصين 11.1 مليون حالة وفاة، أي أعلى بنحو 690 ألف حالة من 10.41 مليون في العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني، الأربعاء.

وانخفض عدد سكان الصين للعام الثاني بمقدار 2.08 مليون إلى 1.41 مليار في عام 2023، كما انخفض عدد المواليد الجدد 5.7 بالمئة إلى 9.02 مليون، وسجل معدل المواليد مستوى قياسيا منخفضا بلغ 6.39 ولادة لكل 1000 شخص، بانخفاض عن معدل 6.77 ولادة في عام 2022.

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وتراجع معدل المواليد في البلاد لعقود من الزمن نتيجة لسياسة الطفل الواحد التي تم تنفيذها من عام 1980 إلى عام 2015 والتوسع الحضري السريع خلال تلك الفترة.

وعلى المدى الطويل، يتوقع خبراء الأمم المتحدة أن يتقلص عدد سكان الصين بمقدار 109 ملايين نسمة بحلول عام 2050، أي أكثر من ثلاثة أمثال الانخفاض المذكور في توقعاتهم السابقة الصادرة عام 2019.