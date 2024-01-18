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باكستان تنفذ غارات على مسلحين بلوشستانيين في منطقة حدودية جنوب شرق إيران

وجاء في بيان لوزارة الخارجية في إسلام آباد الخميس أن "باكستان نفذت هذا الصباح سلسلة ضربات عسكرية منسقة جدا ودقيقة ضد ملاذات إرهابية في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية وقتل عدد من الإرهابيين"

i24NEWS
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ملف - عائلات باكستانية تحمل صوراً لأقاربها، الذين يُزعم أن قوات الأمن الباكستانية اختطفتهم في معركتها ضد التمرد الانفصالي في بلوشستان.
ملف - عائلات باكستانية تحمل صوراً لأقاربها، الذين يُزعم أن قوات الأمن الباكستانية اختطفتهم في معركتها ضد التمرد الانفصالي في بلوشستان.AP Photo/Shakil Adil

في أعقاب الهجوم الصاروخي لإيران على جيش العدل في باكستان، قام الجيش الباكستاني خلال الليل بتوجيه سلسلة ضربات لمسلحين بلوشستانيين في منطقة حدودية جنوب شرق إيران. وجاء في بيان لوزارة الخارجية في إسلام آباد الخميس أن "باكستان نفذت هذا الصباح سلسلة ضربات عسكرية منسقة جدا ودقيقة ضد ملاذات إرهابية في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية وقتل عدد من الإرهابيين".

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من جانبها أعلنت طهران أن ثلاث نساء غير إيرانيات وأربعة أطفال قتلوا في الانفجار الذي وقع في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني الواقع على الحدود مع باكستان. 

 أدانت باكستان بشدة "هجمات إيران الفظة داخل حدودها"، والتي أسفرت عن مقتل طفلين، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية الباكستانية جليل عباس جيلاني، وقد أكد أن الهجمات على الأراضي الباكستانية "عمل غير قانوني وغير مقبول"، وأن باكستان "تحتفظ بحق الرد".

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