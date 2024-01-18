ثعبان حي داخل طائرة يثير الهلع والخوف بين الركاب، شاهدوا الفيديو

أثار العثور على ثعبان في طائرة تايلندية الهلع والخوف بين الركاب ، في حين اثار فيديو وثقه راكب ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.وأقلعت الطائرة التي عثر فيها الثعبان من العاصمة التايلندية بانكوك الى الإقليم الجنوبي بوكيت ، وخلال الرحلة ميز الركاب بصورة مفاجئة ثعبانا حيا داخل حجزات التخزين العلوية فوق رؤوسهم.

https://twitter.com/i/web/status/1747507882671612261 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأكدت شركة طيران آسيا تايلاند وقوع الحادث على متن الرحلة FD3015، التي أقلعت من مطار دون موينج الدولي في بانكوك في 13 كانون ثاني/يناير.

وصرحت الشركة لشبكة "سي ان ان" أن "طاقم طيران آسيا تايلاند تدرب بشكل جيد على التعامل عن مثل هذه الحالات ونقل الركاب من المنطقة كإجراء احترازي" وهبطت الطائرة بدون اية حوادث ، وتم فحصها على الفور من قبل فرق الهندسة والسلامة ذات الصلة على الأرض. وأوضح بول بومبونج، رئيس قسم السلامة المؤسسية في طيران آسيا تايلاند: "وفقًا للإجراءات القياسية لهذا النوع من الأحداث، تم تنظيف الطائرة وتطهيرها جيدًا قبل استئناف العمليات".

ولم تذكر الشركة ما حدث للثعبان بعد هبوطه في بوكيت ولم تحدد نوعه، لكن مقطع فيديو انتشر على تيكتوك، يبدو أنه التقطه أحد الركاب، أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.