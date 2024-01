على أنقاض مسجد مهدم .. رئيس وزراء الهندي يفتتح معبداً هندوسياً قبل الانتخابات

شارك رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في طقوس افتتاح معبد كبير "رام"، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الهندوس، في مدينة أيوديا، والذي أُقيم في موقع مسجد يرجع تاريخه إلى القرن السادس عشر الميلادي هدمته حشود هندوسية عام 1992. وأثار الهدم أعمال شغب في جميع أنحاء البلاد في ذلك الوقت، أسفرت عن مقتل قرابة ألفي شخص.

ويُعد بناء هذا المعبد وفاءً بالتعهد الهندوسي الوطني الذي أطلق منذ عقود ببناء هذا الضريح في المدينة التي شهدت تلك الاضطرابات.

لكنّ بعض رجال الدين الهندوس وأغلب المعارضين ينأون بأنفسهم عن هذا الأمر، مرجحين أنّ مودي يستغل ذلك في تحقيق مكاسب سياسية.

ويرى الكثيرون من طائفة الهندوس أنّ مدينة أيوديا هي مسقط رأس "رام" وأنّ مسجد "بابري" بناه المسلمون على أنقاض معبد رام في المكان المحدد الذي ولد فيه.

وكان بناء معبد في نفس موقع المسجد عاملاً رئيسياً وراء دفع حزب بهاراتيا جاناتا إلى الصدارة السياسية في التسعينيات من القرن العشرين.

وبلغت تكلفة المبنى الجديد المكون من ثلاثة طوابق 217 مليون دولار، واستخدم في بنائه الحجر الرملي مع ألواح من الغرانيت الأسود على مساحة 7.2 فداناً في مجمع مساحته 70 فداناً.

ويفتتح مودي الطابق الأول فقط من المعبد وسط توقعات بأن ينتهي العمل في باقي المبنى نهاية هذا العام.

وكُشف النقاب الأسبوع الماضي عن تمثال الهندوسي بطول 51 بوصة نُحت بتكليف خاص ليوضع في المعبد الجديد. ووضع على قاعدة من الرخام في الحرم المقدس.