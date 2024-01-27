تقرير: مقتل تسعة أجانب برصاص مسلحين مجهولين على الحدود الباكستانية الايرانية

أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء يوم السبت أن مسلحين مجهولين قتلوا تسعة أجانب في جنوب شرق إيران بالقرب من الحدود مع باكستان.

وذكرت الوكالة شبه الرسمية أنه لم يعلن أي فرد أو جماعة المسؤولية عن إطلاق النار في المنطقة الحدودية المضطربة.

ووفقا لوكالة "مهر" للأنباء، يأتي ذلك بعد يوم واحد من عودة سفيري إيران وباكستان إلى مهمتيهما، إثر توقف على خلفية الهجمات المتبادلة عبر الحدود.

واتُخذ هذا القرار بعدما شنت إيران هجوما صاروخيا وبمسيرات على أهداف وصفتها بأنها "عداىة" في باكستان يوم 16 يناير، وردت باكستان بضرب أهداف لمسلحين داخل الأراضي الإيرانية في 19 من الشهر نفسه.

وأدى الهجومان إلى مقتل 11 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب السلطات.