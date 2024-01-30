باكستان: الحكم على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة

أصدرت المحكمة العليا في إسلام آباد قرارًا حكم على رئيس الوزراء الباكستان السابق وزعيم حركة "إنصاف" عمران خان بالسجن 10 سنوات بشبهة "تسريب أسرار الدولة".

وقال ناطق باسم حزب " حركة إنصاف" لـ"وكالة الصحافة الفرنسية": "حُكم على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان، ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي، بالسجن 10 أعوام في هذه القضية".

وفي ديسمبر/كانون الأول المنصرم، رفض ترشيح خان، ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقررة في فبراير /شباط الوشيك، على ما أعلن مسؤولو حزبه.

وكان وكيل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان،المحامي نعيم حيدر بانجوتا، قد أعلن مطلع الشهر الحالي، أن "اتهامات بازدراء مفوضية الانتخابات وُجّهت إلى موكله؛ وذلك في تحرك يتعلق بمزاعم إدلائه بتصريحات مهينة عن رئيس المفوضية"، بحسب وكالة رويترز.

وكانت شرطة مدینة کراتشي، قد اعتقلت أمس الإثنين، "20 شخصا من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان خلال محاولتهم التجمع خلال الحملة الأنتخابیة"، حيث تجمع نحو ألفي شخص في كراتشي للحملة الانتخابیة وذلك بعد أن حض مسؤولو حزب "حركة إنصاف" -الذي يتزعمه خان- أنصارهم على التجمع في جميع أنحاء البلاد رغم عدم إعطاء الشرطة إذنا بذلك ۔

وقال المستشار الإعلامي للحركة ذو الفقار بخاري، إن المظاهرات خرجت أيضا في روالبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد، وكذلك في أجزاء أخرى من البنجاب، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، حيث اعتقلت الشرطة متظاهرون ۔