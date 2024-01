"فرقة موسيقية " تشعل حربا ديبلوماسية بين إسرائيل وروسيا على أراضي تايلاند، فما القصة؟

حرب ديبلوماسية تدور بين إسرائيل وروسيا على أراضي تايلاند، وذلك على خلفية قضية اعتقال أعضاء الفرقة الموسيقية الإسرائيلية وهم من أصول روسية ومن معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذين اعتقلتهم السلطات التايلاندية الأسبوع الماضي وتنوي طردهم الى روسيا.

ووفقا لهيئة البث الرسمية "كان" قال أعضاء فرقة الروك "بي-2" إنه تم منع طردهم من تايلاند إلى إسرائيل بعد الضغوطات التي مارستها السلطات الروسية، ويعارض أعضاء هذه الفرقة غزو روسيا الى أوكرانيا ويحمل أربعة من أعضائها الجنسية الإسرائيلية.

بدأت القضية نهاية الأسبوع الماضي، بعد اعتقال أعضاء الفرقة من قبل السلطات التايلاندية بزعم أنه لم يكن بحوزتهم تصاريح رسمية لإقامة العرض. بعد عدة أيام تم اقتياد أعضاء الفرقة الى بانكوك وأمس اتخذ قرار بطردهم الى إسرائيل.

وقال أعضاء الفرقة اليوم أن قرار طردهم إلى إسرائيل الغي بعد ضغوطات السلطات الروسية، وأعلن أعضاء الفرقة أنهم رفضوا الاجتماع مع ممثلين من القنصلية الروسية الذي جاء للإجتماع معهم في منشآة الاعتقال. وقال أعضاء الفرقة "بي 2" أنهم يمكثون حاليا في زنزانة مع 80 معتقل آخرين ويواجهون حربا ضد تسليمهم الى روسيا حيث ستتم محاكمتهم هناك بتهمة "ازدراء الجيش" ، في المقابل تتواصل المحاولات الإسرائيلية لتسليم أعضاء الفرقة إلى إسرائيل.