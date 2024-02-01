تقرير: دولة صديقة تؤجل طلبيات الأسلحة من إسرائيل

ذكرت شبكة "ا بي سي" في أستراليا أن الحكومة الأسترالية تؤجل العمل على معالجة طلبات الأسلحة من إسرائيل، ونقلت الشبكة عن مصدر مجهول من الصناعات الأمنية قوله "يبدو أن العملية متباطئة بكل ما يتعلق بإسرائيل بحال تواصلت الحرب في غزة" وأضاف "لا أحد من الحكومة يريد أن يظهر وكأنه يوافق أو يرفض بيع صفقات الأسلحة الإسرائيلية".

واقتبس التقرير من مصدر آخر من الصناعات العسكرية الذي قال :"أنا أعتقد أن وزارة الدفاع عالقة في هذا الأمر لأن الحكومة تقول إنها لا تصادق على الصادرات العسكرية لإسرائيل لكنها تقول لوزارة الدفاع عدم التعامل معها". وهذا يشير على أن الحكومة تؤجل اتخاذ القرار بهذا الاتجاه أو اتجاه آخر. كما أن ديبلوماسيين إسرائيليين طرحوا الموضوع أمام مسؤولين استراليين. في حين رفضت السفارة الاسرائيلية التطرق الى الموضوع.

ويشار الى أن استراليا ليست من الدول الكبيرة المصدرة أسلحة الى إسرائيل، لكن الشركات الإسرائيلية تنتج مواد خام تستخدم بإنتاج الأسلحة في إسرائيل، كما أن أستراليا تستورد مواد عسكرية من إسرائيل.