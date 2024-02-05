محكمة صينية تحكم على الكاتب الأسترالي يانغ هنغ جون بالإعدام مع وقف التنفيذ

أصدرت محكمة صينية حكماً بالإعدام مع وقف التنفيذ على الكاتب الأسترالي يانغ هنغ جون، بعد خمس سنوات من اعتقاله واتهامه بالتجسس، فيما ينفي الاتهامات الموجهة إليه والتي لم يتم الإعلان عنها.

وتقول الحكومة الأسترالية إنها "منزعجة" من قرار بكين.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وونج في بيان يوم الاثنين "جميع الأستراليين يريدون رؤية الدكتور يانج يجتمع مع أسرته. ولن نتوانى في جهودنا".

كان الدكتور يانغ، الذي عمل سابقًا في وزارة أمن الدولة الصينية، يُلقب بـ "بائع الديمقراطية المتجول"، لكن كتاباته لم تتضمن انتقادًا مباشرًا للحكومة.

تم القبض عليه في مطار قوانغتشو في يناير 2019 ووجهت إليه تهمة التجسس.

وتعرض الدكتور يانغ "لأكثر من 300 استجواب" و"ستة أشهر من التعذيب الشديد" أثناء اعتقاله، بحسب عائلته.