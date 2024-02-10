رغم أنه معتقل، عمران خان يعلن فوزه بالانتخابات الباكستانية

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، المسجون حاليا، أمس الجمعة، عن فوز حزبه “حركة الإنصاف” في الانتخابات العامة بالبلاد.

جاء ذلك في خطاب تم إنشاؤه بتقنية الذكاء الاصطناعي، ونشر عبر حسابه بمنصة “إكس”.

وقال خان، إن حركة الإنصاف فازت في الانتخابات، وفي مقطع فيديو مدته 94 ثانية، أعدته حركة الإنصاف، أشاد خان، بدعم الشعب لحزبه.

وانتقد إعلان رئيس الوزراء السابق نواز شريف، فوز حزبه “الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز” (PML-N) في الانتخابات “رغم تأخره في الانتخابات عن حركة الإنصاف”.

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وفقًا للنتائج الأولية، فاز المرشحون المستقلون المدعومون من حركة الإنصاف، بـ89 مقعدًا، يليهم حزب “الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز” (PML-N) بـ66 مقعدًا، وحزب الشعب الباكستاني “PPP” بزعامة بيلاوال بوتو زرداري، بـ49 مقعدًا من إجمالي 266 مقعدًا مباشرًا في الجمعية الوطنية (البرلمان).

والخميس، شهدت باكستان انتخابات لاختيار 266 نائبا، من بين 5 آلاف و121 مرشحا، واختيار 593 نائبا في البرلمانات الإقليمية من بين 12 ألفا و695 مرشحا.

وقبضت الشرطة على خان وأودعته السجن في 5 أغسطس/ آب 2023، بعد مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة في قضية فساد.