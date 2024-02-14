بعد حصوله على نحو 58 في المئة من الأصوات: وزير الدفاع الإندونيسي يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسة

بعد أن أظهرت استطلاعات غير رسمية للأصوات التي تم فرزها، تقدمه بفارق كبير عن أبرز منافسيه وإمكانية حسم الانتخابات من الجولة الأولى، أعلن وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو-72 عاما-، مساء اليوم الأربعاء، فوزه في الانتخابات الرئاسة، وتعهد بتشكيل حكومة تتألف من "أفضل الإندونيسيين"، معتبراً أن هذا "انتصار للشعب كله".

وقال في خطاب أمام أنصاره بالعاصمة جاكرتا، "في جميع الحسابات والاستطلاعات، تظهر الأرقام فوز برابوو جبران من جولة واحدة"، مشدداً على "وجوب أن يشكل هذا الانتصار انتصاراً لجميع الإندونيسيين"، في إشارة إلى المرشح لمنصب نائب الرئيس جبران راكابومينج راكا.

وحصل على نحو 58 في المئة من الأصوات، بحسب 4 مراكز لاستطلاع الرأي صاغت توقعاتها وفقاً إلى عينة من الأصوات التي تم فرزها في مراكز التصويت على مستوى البلاد.

وتراوحت نسبة الأصوات التي تم فرزها بين 78 في المئة إلى 93 في المئة بحلول الساعة 12:33 بتوقيت غرينتش.

وحصد المنافسان أنيس باسويدان، وجانجار برانوو، نحو 25 في المئة و17في المئة من الأصوات على التوالي، وفق إحصاء أجرته مراكز استطلاع مستقلة أثبتت دقتها في انتخابات سابقة، وقال وأضاف: "في جميع الحسابات والاستطلاعات، تظهر الأرقام فوز برابوو جبران من جولة واحدة"، مشدداً على "وجوب أن يشكل هذا الانتصار انتصاراً لجميع الإندونيسيين"، في إشارة إلى المرشح لمنصب نائب الرئيس جبران راكابومينج راكا.

وحث أنيس وجانجار، الجمهور على عدم التعجل بشأن نتيجة الانتخابات، وانتظار الإعلان الرسمي المتوقع بحلول 20 مارس المقبل.

ويحتاج سوبيانتو للفوز بأكثر من 50% من إجمالي الأصوات، وبخُمس صناديق الاقتراع على الأقل في أكثر من نصف المقاطعات البالغ عددها 38 للفوز على منافسَيه أنيس باسويدان وجنجار برانوو.