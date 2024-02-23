تقرير: مقتل قيادي في جماعة "جيش العدل" على أيدي قوات الأمن الإيرانية في باكستان

ذكرت وكالة مهر للأنباء، أنه "جرت قبل ساعات قليلة عملية اعتقال إسماعيل شاه بخش، أحد قادة جماعة ’جيش العدل’ المصنفة ’إرهابية’ والمنفذ الرئيسي للعمليات الإرهابية الأخيرة في جنوب شرق البلاد، نفذتها قوات الأمن الإيراني في باكستان"

وتابعت "بعد تنفيذ هذه العملية الاستخباراتية المعقدة ومقاومة الإرهابيين، قُتل إسماعيل شاه بخش ورفاقه في اشتباك مسلح على يد قوات الأمن التابعة للثورة الإسلامية".

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أجرى مع نظيره الباكستاني، جليل عباس جيلاني، بعد ظهر اليوم الجمعة، محادثات هاتفية، وناقشا آخر التطورات في غزة، ورحب وزير الخارجية الباكستاني باقتراح إيران لعقد "اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الإسلامية بهدف إنهاء الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية"

وأعرب أمير عبد اللهيان عن ارتياحه لنجاح إجراء هذه الانتخابات، وأعرب عن أمله في إختيار رئيس الوزراء الجديد وتشكيل مجلس الوزراء الباكستاني وبدء عملهم الرسمي في أقرب وقت ممكن

ومن جهته أعرب وزير الخارجية الباكستاني عن تمنياته بنجاح إجراء انتخابات مجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الإسلامي في إيران الأسبوع الوشيك، موضحا خطوات وكيفية تشكيل الحكومة وتقديم رئيس الوزراء في باكستان.