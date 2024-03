بيل غيتس وإيفانكا ترامب ونجوم هوليوود وبوليوود يلتقون في الهند: حفل زفاف نجل موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا يُثير ضجة عالمية

بدأت احتفالات زفاف أنانت أمباني، نجل موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، في مدينة جامناجار الهندية، قبل أربعة أشهر من موعد الزفاف الرسمي، وتوافد مشاهير ورجال الأعمال ومسؤولين كبار وكذلك نجوم هوليوود وبوليوود من جميع أنحاء العالم، الجمعة.

AP Photo/Ajit Solanki

وتشمل قائمة الضيوف التي تضم نحو 1200 شخص نجمة البوب ريهانا، ونجم بوليوود شاروخان، والملياردير الأميركي بيل جيتس، ومدير ومؤسس شركة "ميتا" مارك زوكربيرج، والرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي.

ويتضمن الحفل عروضًا موسيقية وفعاليات ثقافية ورياضية، بالإضافة إلى ألعاب نارية وعروض أضواء مبهرة، وتُقام هذه الاحتفالات الأسطورية في قصر أنتيليا، وهو أحد أغلى المنازل في العالم، حيث تقدر تكلفته بـ مليار دولار.

من المتوقع أن يكون حفل الزفاف الرسمي، الذي سيقام في ديسمبر، أكبر وأكثر فخامة من حفل ما قبل الزفاف.

كما تضم قائمة الضيوف شخصيات ومشاهير مهمين آخرين، بينهم المؤسس المشارك لشركة إدارة الاستثمارات "بلاك روك" لاري فينك، ورئيس الوزراء القطري محمد بن جاسم آل ثاني، ورئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر، وإيفانكا ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وزوجها جاريد كوشنر، وملك بوتان جيجمي خيسار وانجتشوك وزوجته الملكة جيتسون بيما.

ويُعد موكيش أمباني من أغنى رجال الأعمال في العالم، حيث تقدر ثروته بـ 115 مليار دولار.

يُدير أمباني شركة ريلاينس إندستريز، وهي واحدة من أكبر الشركات في الهند، وتعمل في مجالات البتروكيماويات والنفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة.

يُعرف أمباني بكرمه واهتمامه بالعمل الخيري، حيث تبرع بمليارات الدولارات لدعم التعليم والصحة والتنمية في الهند.

يُتوقع أن يكون زفاف أنانت أمباني حدثًا عالميًا يُتابعه ملايين الأشخاص حول العالم.

AP Photo/Ajit Solanki

وتمتلك عائلة أمباني، من بين أصول أخرى، مبنى سكنياً خاصاً مكوناً من 27 طابقاً، اسمه أنتيلا، بقيمة مليار دولار في مومباي. ويضم 3 مهابط للمروحيات، ومرآباً يسع 160 سيارة، ومسرحاً سينمائياً خاصاً، وحوض سباحة، ومركزاً للياقة البدنية.

وبدأ موكيش أمباني، 66 عاماً، بتمرير الشعلة إلى نجليه وابنته؛ والابن الأكبر آكاش أمباني، هو الآن رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس جيو، وابنته إيشا تشرف على البيع بالتجزئة، أما أنانت الأصغر، الذي سيتزوج في يوليو، فانضم إلى قطاع الطاقة الجديد.