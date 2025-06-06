لإنتاج الصواريخ الباليستية: طلب إيراني ضخم من الصين

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، ليل الخميس إلى الجمعة، أن إيران طلبت مؤخرًا من الصين موادًا لإنتاج صواريخ باليستية تزن آلاف الأطنان. وأفادت التقارير أيضًا أنه من المتوقع وصول هذه المواد خلال الأشهر المقبلة، وقد يصل جزء منها إلى الحوثيين في اليمن. ويشير التقرير أيضًا إلى أن هذه الشحنة، وفقًا للتقديرات، قد تسمح للإيرانيين بإنتاج حوالي 800 صاروخ باليستي.

كما ذُكر، يُمثل هذا الأمر جزءًا من محاولات إيران لإصلاح منشآت إنتاج الصواريخ التي تضررت جراء الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2024. وتحتاج طهران الآن إلى مساعدة خارجية لتجنّب عرقلة إنتاج الصواريخ. في الوقت نفسه، نقلت طهران مؤخرًا صواريخ باليستية إلى تنظيمات شيعية في العراق، لتتمكن من مهاجمة القوات الإسرائيلية والأمريكية.

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في غضون ذلك، أفادت وكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن دبلوماسي غربي رفيع المستوى، أن الدول الغربية تعتزم تقديم قرار في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يقضي بعدم امتثال إيران لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات. وهذه هي المرة الأولى منذ 20 عاماً التي يُطرح فيها قرار من هذا القبيل في المحافل الدولية.

وتم توزيع مشروع القرار، الذي قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا (المعروفة باسم مجموعة الدول الأوروبية الثلاث)، إلى جانب الولايات المتحدة، اليوم بعد الموافقة النهائية من واشنطن، ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور.

وتنص الوثيقة التي نقلتها وكالة الأنباء الأمريكية، من بين أمور أخرى، على أن "إخفاق إيران المتكرر منذ عام 2019 في الوفاء بالتزاماتها بتوفير تعاون كامل وفي الوقت المناسب للوكالة بشأن المواد النووية والأنشطة غير المعلنة في عدة مواقع غير معترف بها في إيران، يُشكل إخفاقاً في الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات".

ينصّ مشروع القرار أيضًا على أن "عجز الوكالة عن تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي مُخصّص للأغراض السلمية فقط يثير تساؤلات تقع ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بصفته الهيئة المسؤولة أساسًا عن صون السلم والأمن الدوليين". ويدعو القرار المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، إلى "مواصلة جهوده لتنفيذ هذا القرار والقرارات السابقة، وتقديم تقرير يتضمن أي تطورات أخرى بشأن هذه القضايا".