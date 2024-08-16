أصغر امرأة تتولى المنصب : انتخاب باتونجتارين شيناوات (37 عامًا) لرئاسة حكومة تايلاند

تم اختيار باتونجتاران تشيناوات البالغة من العمر 37 عاما، رئيسة للحكومة المقبلة لتايلاند، بعد انتخابها اليوم (الجمعة) من قبل البرلمان في بانكوك. ستكون تشيناوات أصغر رئيسة حكومة للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وجاء التصويت بعد يومين من إطاحة المحكمة الدستورية التايلاندية برئيس الحكومة السابق ساراتا ثافيسين من منصبه في قرار مفاجئ أدخل المملكة في حالة من عدم اليقين السياسي وأثار مخاوف جديدة بشأن تآكل الحقوق الديمقراطية.

وحصلت رئيسة الحكومة الجديدة على 319 صوتًا في مجلس النواب، بعد أن رشحها الائتلاف الحاكم لحزبها ’باو تاي’، كمرشحة وحيدة لتحل محل ثاويسين، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى الحصول على موافقة الملك راما العاشر قبل أن تتمكن من تولي منصبها رسميًا وتشكيل حكومة.

وستكون باتونجتاران ثاني رئيسة حكومة لتايلاند بعد عمتها ينجلوك تشيناوات، وأصغر امرأة تشغل هذا المنصب. وفي حديثها للصحفيين في مقر حزبها في بانكوك، شكرت أنصارها وقالت: "إنه لشرف لي أن يتم انتخابي لهذا المنصب، وسأبذل قصارى جهدي".

ويضيف تعيينها تطوراً آخر إلى ملحمة مستمرة منذ سنوات هزت المشهد السياسي المضطرب بالفعل في تايلاند: باتونجتاران هي الابنة الصغرى لرئيس الوزراء السابق تاكسين تشيناوات، الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2006. ويعد ثاكسين أحد أكثر الشخصيات نفوذا في تايلاند، حيث سمحت له سياساته الاقتصادية والشعبية ببناء آلة سياسية هيمنت على السياسة التايلاندية على مدى العقدين الماضيين.