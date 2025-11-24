لماذا تأجلت زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلي إلى الهند ؟

بعد تقرير نشرته i24NEWS قبل شهرين تقريبًا حول زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المُخطط لها إلى الهند، علمت i24NEWS مساء اليوم (الاثنين) أنه قرر تأجيل الزيارة لأسباب أمنية.

المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزرئيل أفاد أن القرار يأتي، من بين أمور أخرى، في أعقاب الهجوم الدموي الذي وقع في دلهي قبل نحو أسبوعين، والذي قُتل فيه ثمانية أشخاص وأصيب العشرات، وهو أخطر هجوم في العاصمة الهندية منذ أكثر من عقد.

الرفض يأتي أيضًا على خلفية التوتر المتجدد بين الهند وباكستان. في يوم الانفجار نفسه، أعلنت شرطة الهند أنها كشفت خلية إرهابية، وأن المعتقلين في الخلية كانوا مرتبطين بمنظمتين متطرفتين: "جيش محمد"، وهي منظمة إسلامية باكستانية؛ و"أنصار رضوات الهند"، وهو جناح جهادي للقاعدة في كشمير. الهند تتهم باكستان باستمرار بالوقوف وراء هجمات مسلحة على أراضيها، وفي الربيع الماضي سُجل حتى اشتباك عسكري بين القوتين النوويتين.

نتنياهو، الذي طلب زيارة الهند لأول مرة منذ عام 2016، بما في ذلك اجتماع مُخطط له مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، سيأمل في إجراء الزيارة خلال العام المقبل وفقًا للواقع الأمني في البلاد.