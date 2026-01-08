رئيس وزراء أستراليا: سنشكل لجنة تحقيق وطنية في مجزرة سيدني

بعد حوالي شهر من المجزرة في شاطئ بوندي، أعلن صباح اليوم (الخميس) رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي عن إقامة لجنة وطنية بموضوع "معاداة السامية والوحدة الاجتماعية" – التي تهدف إلى "مكافحة معاداة السامية والتحقيق في ملابسات العملية". سترأس اللجنة القاضية السابقة في المحكمة العليا فيرجينيا بيل وستقود التحقيق. في المجتمع أُعربت انتقادات حول اختيار بيل، التي تُعتبر مقربة من اليسار السياسي في البلاد. قبل الإعلان – قامت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ بتحديث وزير الخارجية جدعون ساعر.

ألبنيزي قال في بيانه إنه التقى مع قادة الجالية اليهودية في البلاد، ومن بينهم ناجون من المذبحة، وأضاف: "تركيزي هو على اتخاذ إجراء عاجل بدلاً من الدعوة الفورية إلى لجنة." الإعلان يأتي بعد ضغوط شديدة مورست عليه في الأسابيع الأخيرة.

"أخذت وقتي، التقيت بقادة في المجتمع اليهودي، ناجين من الهجوم وأفراد عائلاتهم. كان من المفترض أن يكون الأشخاص الذين كانوا على شاطئ بوندي للاحتفال بحانوكا في أمان. بدلاً من ذلك، تدمّر عالمهم وهم يعيشون كابوس الحزن."

كما أفاد بأنه التقى أمس بجيفن بيتون، الذي أصيب في المجزرة ونُقل جواً إلى إسرائيل لتلقي العلاج. وأضاف: "لقد عانى من إصابات خطيرة، وتحدثت مع والده وشقيقه وأصدقائه. وقد أرسل لي الحاخام مندل صوراً للرحلة الناجحة، ونتمنى له الشفاء العاجل".

وفقًا لألبانيزي، سيغطي المجلس أربعة مواضيع رئيسية:

• منع معاداة السامية من خلال دراسة الدوافع الرئيسية في أستراليا.

• توصيات لمساعدة سلطات إنفاذ القانون والهجرة في معالجة معاداة السامية، بما في ذلك تحسينات في التدريب.

• التحقيق في الملابسات المحيطة بالاعتداء في بوندي في 14 ديسمبر.

• توصيات أخرى التي تبرز من التحقيق، من أجل تعزيز الوحدة الاجتماعية في أستراليا.

ستطلب الحكومة من اللجنة (برئاسة فيرجينيا بيل) تقديم تقرير عن الاستنتاجات حتى 14 ديسمبر 2026 (بعد عام من المجزرة).

أفادت مقدمة قناة سكاي نيوز أستراليا، شيري ماركسون، لاحقًا أن هناك معارضة في المجتمع اليهودي لتعيين فيرجينيا بيل، المعروفة بانتمائها لليسار السياسي في البلاد، لرئاسة اللجنة: "أنتوني ألبانيزي يدعم تعيين قاضية المحكمة العليا السابقة فيرجينيا بيل لقيادة لجنة تحقيق وطنية في هجوم الإرهاب في بوندي. الآن يتراجع عن معارضته لإجراء تحقيق قضائي ويبحث في هوية المفوض/ة الأنسب. مصادر أكدت لي أن بيل هي الخيار المفضل لدى رئيس الوزراء. هناك معارضة قوية من منظمات في المجتمع اليهودي للتعيين المتوقع".

فيما يتعلق بالأسابيع الثلاثة التي مرت منذ المذبحة المعادية لليهود وحتى الإعلان، قال ألبانيزي إنه أراد أولاً الاستماع إلى الناس. هذا في طبيعته تهرب سياسي، ولكن من المتوقع أن تقدم اللجنة بالفعل استنتاجات غير مشرفة إطلاقاً بشأن الإدارة الحالية، التي سمحت لمعاداة السامية المتزايدة في أستراليا بالاستمرار دون عواقب ذات أهمية.

قُتل خمسة عشر شخصًا في هجوم وقع قبل حوالي شهر، عندما أطلق إرهابيون مسلمون، أب وابنه، النار على محتفلين في حفلة عيد الحانوكا التي أقامتها جماعة شاباد اليهودية على شاطئ بوندي في أستراليا.