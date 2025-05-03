معركة متقاربة في أستراليا: الانتخابات على قدم وساق - وإسرائيل تعود إلى المركز

مع فتح صناديق الاقتراع اليوم (السبت) في جميع أنحاء أستراليا، وصلت المعركة السياسية بين رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز من حزب العمال وزعيم المعارضة بيتر داتون من المعارضة الليبرالية الوطنية إلى ذروتها - ليس فقط بسبب تكلفة المعيشة وأسعار السكن، ولكن أيضًا بسبب مواقفهما القوية بشأن قضية إسرائيل.

ويواجه ألبانيز، الذي اتخذ نهجا انتقاديا تجاه إسرائيل طوال فترة ولايته، داتون، الذي يُعرف بأنه مؤيد واضح لإسرائيل، بل إنه جند رئيس الحكومة السابق جون هوارد للحملة ــ وهو شخصية تحظى بشعبية خاصة بين المجتمع اليهودي الذي يبلغ قوامه 120 ألف نسمة، والذي شهد زيادة حادة في معاداة السامية منذ السابع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

AP Photo/Rick Rycroft

وتجري هذه الانتخابات في ظل ضجة أخرى: فقد نشرت نائبة رئيس حزب الخضر مهرين فروكي مؤخرا أغنية على موقع إنستغرام تشيد بـ"مسيرات العودة" في غزة.

وهاجم هوارد نفسه بشدة وزيرة الخارجية بيني وونغ، مدعيا أن حكومة حزب العمال "تذهب إلى أبعد من مجرد إهانة إسرائيل". وقال "لو اتخذ رئيس الوزراء موقفا واضحا، فإن الكثير من معاداة السامية التي شهدناها لم تكن لتحدث على الإطلاق".

وتغلق صناديق الاقتراع في الفترة ما بين الساعة 11:00 و13:00 بتوقيت القدس، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية في الساعات المقبلة.