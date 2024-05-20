أعلنت وكالة مهر الإيرانية للأنباء صباح اليوم الإثنين عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في تحطم الطائرة أمس.

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وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني: لا أثر لوجود أحياء ممن كانوا على متن مروحية رئيسي.

أفادت تقارير إيرانية عن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم في حادث سقوط المروحية، التي اعلن عنه بوقت سابق اليوم، حيث سقطت المروحية التي استقلها الرئيس الإيراني مع مرافقيه بمنطقة، وهرعت نجو 40 من سيارات الإسعاف الى المنطقة،وتسببت الأحوال الجوية

المسؤولون الإيرانيون الأربعة الذين كانوا على متن المروحية برفقة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي هم : وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ، مالك رحمتي - حاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية ، محمد علي الهاشم – إمام في محافظة تبريز.

وتناولت وسائل الإعلام المختلفة في إيران نبأ مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وإمام جمعة ‎تبريز ومحافظ محافظة تبريز بسقوط مروحيتهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد.