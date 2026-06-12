توفيت الأميرة باجراراكيتيابها ماهيدول، الابنة الكبرى لملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن، مساء الخميس في أحد مستشفيات بانكوك عن عمر يناهز 47 عاماً. وقد أعلن ديوان البلاط الملكي ذلك يوم الجمعة.

سوف تُسجّى جثمانها في القصر الكبير في بانكوك، وسيُقام جنازتها بأعلى درجات التكريم وفقاً للتقاليد الملكية.

كانت الأميرة الراحلة قد أُدخلت المستشفى منذ ديسمبر 2022، عندما فقدت الوعي أثناء تدريب الكلاب على عرض عسكري. وقال القصر إنها كانت مصابة بعدوى ميكوبلازما، وهي عدوى بكتيرية ترتبط عادة بالتهاب الرئة.

في أوائل مايو من هذا العام، أعلن القصر أن حالتها الصحية قد تدهورت بسبب إصابتها بعدة التهابات في عدة أعضاء، ولم يتمكن الأطباء من استقرار معدل ضربات قلبها غير المنتظم. جاء ذلك بعد إصابتها بعدوى في المعدة في أبريل، مما أدى إلى التهاب أمعائها، وتسبب في هبوط ضغط دمها وعدم انتظام ضربات قلبها. وقد تم دعم وظائف كليتيها وتنفسها بواسطة الأجهزة الطبية.

قال رئيس وزراء تايلاند، أنوتين تشارنفيراكول، في خطاب متلفز: "إن هذه الخسارة ليست مجرد خبر سيئ يُعلن للشعب، بل هي حزن لا يمكن قياسه في قلوب الأمة كلها." ووصف الأميرة بأنها "فخر تايلاند"، مضيفًا أن التزامها ببناء "مجتمع من اللطف والعدل والمساواة" سيظل "إرثًا أخلاقيًا للأمة ونور هداية لأجيال التايلانديين."

ولدت في عام 1978 لوالدها فاجيرالونغكورن، ولي العهد آنذاك، ووالدتها الأميرة سوامساوالي. درست باجراكيتيا بها القانون في جامعة ثاماسات قبل أن تحصل على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة كورنيل. ركزت أطروحتها على حماية حقوق المتهمين. عملت فيما بعد كمدعية عامة وشغلت منصب سفيرة تايلاند لدى النمسا من عام 2012 إلى 2014، قبل أن تركز على قضايا العدالة الجنائية.

في عام 2017، تم تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقد أدت مُناصرتها لإعادة تأهيل السجينات إلى قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد "قواعد بانكوك" بشأن رعاية وظروف النساء المحتجزات.

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لقد بدأ قادة العالم بالفعل في تقديم كلمات التعزية. وكتب الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، على منصة X أنه "شعر بحزن عميق عند سماعه نبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة باجراكيتيا بها نارينديراديبيافاتي من تايلاند"، وقدم تعازيه "نيابة عن دولة إسرائيل" إلى الملك، والعائلة المالكة، والحكومة، وشعب تايلاند. ووصفت السفارة الإسرائيلية في تايلاند وفاتها بأنها "خسارة لا تُقاس".

كان المحللون يرون على نطاق واسع أن باجراكيتيابه خليفة مناسبة للعرش، رغم أن هذا الأمر لم يُطرح رسميًا أبدًا. وتثير وفاتها تساؤلات حول الخلافة في تايلاند، حيث تخضع النقاشات العامة حول النظام الملكي لقيود صارمة بموجب قوانين عيب الذات الملكية. ووفقًا للتقاليد التايلاندية، يُعطى الأبناء أولوية في خط الخلافة، مما يجعل الأمير ديبانغكورن راسميجوتي الوريث المفترض.

باجراكيتيابها لا يزال والدتها ووالدها وإخوتها على قيد الحياة.