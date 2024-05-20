محمد مخبر المرشح لخلافة رئيسي بعد رحيله التراجيدي بتحطم المروحية

محمد مخبر هو المرشح الأوفر حظا لاستلام مهام الرئاسة وهو يحظى بموافقة المرشد الأعلى علي خامنئي ومقرب منه كما أن الدستور واضح وينص على أنه في حال إعلان وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وهو ما حصل فإن مخبر سيتولى الرئاسة تلقائيا.

ويشير الدستور الإيراني بوضوح إلى أنه في حال وفاة أو استحالة قيام الرئيس الإيراني بمهامه يتولى نائبه الأول، محمد مخبر، مهام قيادة البلاد، مقرونا بموافقة المرشد الأعلى.

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وتنص المادة 131 من الدستور الإيراني، الذي صدر عام 1989، على أن يكون النائب الأول للرئيس مسؤولا عن ترتيب انتخابات للرئاسة خلال 50 يوما، وبالتالي ستوكل المهمة إلى محمد مخبر.

واستعرض موقع الحدث في تقرير ملامح المرشح الرئاسي الجديد لإيران- محمد مخبر الذي ولد في الأول من سبتمبر 1955، في دزفول في محافظة خوزستان، حيث كان والده رجل دين معروفا، وتلقى تعليمه الابتدائي في دزفول والأهواز، ثم حصل بعد ذلك على الدكتوراة في القانون الدولي.

وعمل بعد تخرجه، ضابطا في الهيئة الطبية التابعة للحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، ليصبح في التسعينيات، رئيسا تنفيذيا لشركة "دزفول للاتصالات"، قبل أن يعين نائب حاكم محافظة خوزستان. ثم عينه رئيس مؤسسة "مستضعفان" آنذاك، محمد فورو زانده، نائبا للرئيس التجاري للمؤسسة، وهي مؤسسة ضخمة تابعة للمرشد الأعلى، بعد أن تأسست بعد الثورة الإيرانية في عام 1979.

AP Photo/Vahid Salemi

تولى مخبر بعدها رئاسة مجلس إدارة بنك "سينا"، وشغل هذا المنصب لمدة عشر سنوات تقريبا، وبهذه الصفة كان له تأثير على الشؤون المالية لمؤسسة "مستضعفان"، نظرا لأنها تمتلك غالبية أسهم بنك "سينا"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

كما يتمتع مخبر بعلاقة وثيقة مع آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، حيث اختاره الأخير في عام 2007، ليكون الرئيس التنفيذي لـمؤسسة "ستاد"، وهي إمبراطورية مالية أخرى تُسيّر مليارات الدولارات التي يسيطر عليها خامنئي.

تعرض في عام 2010 لعقوبات فرضها عليه الاتحاد الأوروبي مع 7 إيرانيين آخرين لصلاتهم ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2021 عقوبات على مخبر لدوره المالي في ما وصفته بـ"الفساد المنهجي وسوء الإدارة" في إيران.

وبعد ستة أشهر على إعلان واشنطن، تولى مخبر منصب النائب الأول للرئيس الإيراني.

إلى ذلك، ارتبط اسم مخبر منذ بداية حياته المهنية، بفضيحة فساد ربطت مؤسسة "مستضعفان" بالحرس الثوري الإيراني.

وكشفت العقوبات المفروضة على بنك "سينا" حينها، أنه متورط في تمويل برامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية الإيرانية والإرهاب الذي ترعاه الدولة.

نائب أول للرئيس

لا شك في أن علاقة مخبر الجيدة بالمرشد قد ضمنت له منصب نائب الرئيس الأول، نظرا لافتقار رئيسي إلى الخبرة في الشؤون الاقتصادية، يؤكد موقع "يونايتيد أغانست نوكليير إيران". وكان مخبر أول اختيار لرئيسي بعد توليه منصبه في أوائل أغسطس/أب 2021، خصوصا وأنه برز دون بقية المسؤولين الاقتصاديين في إدارة رئيسي، وأصبح فاعلا قويا في الإدارة.

وسائل إعلام إيرانية

ولطالما استقبل مخبر في عدة مناسبات الوفود الخارجية التي تزور إيران بدلا من الرئيس. الجدير ذكره أن النائب الأول لرئيس إيران هو ثاني أقوى شخصية في السلطة المنتخبة للحكومة بعد الرئيس. ومن المقرر أن يرأس اجتماعات مجلس الوزراء في غياب الرئيس، وينسق أنشطة نواب الرئيس الآخرين.