محمد مخبر المرشح لخلافة رئيسي بعد رحيله التراجيدي بتحطم المروحية

محمد مخبر هو المرشح الأوفر حظا لاستلام مهام الرئاسة وهو يحظى بموافقة المرشد الأعلى علي خامنئي ومقرب منه كما أن الدستور واضح وينص على أنه في حال إعلان وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وهو ما حصل فإن مخبر سيتولى الرئاسة تلقائيا.

ويشير الدستور الإيراني بوضوح إلى أنه في حال وفاة أو استحالة قيام الرئيس الإيراني بمهامه يتولى نائبه الأول، محمد مخبر، مهام قيادة البلاد، مقرونا بموافقة المرشد الأعلى.

https://twitter.com/i/web/status/1792419057804665015