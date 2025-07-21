19 قتيلا في بنغلاديش بعد تحطم طائرة عسكرية فوق مدرسة

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قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا إثر تحطم طائرة تابعة للجيش البنغلاديشي في حرم مدرسي بالعاصمة دكا يوم الاثنين. وصرح العميد محمد زاهد كمال، مدير إدارة الإطفاء في بنغلاديش، بإصابة 50 آخرين. ولا يزال سبب الحادث غير واضح..

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تحطمت الطائرة في حرم مدرسة وكلية مايلستون في حي أوتارا بدكا، حيث كان هناك أطفال. وأفاد مسؤولون بأن عشرات سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى متخصص في علاج الحروق. وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد النيران والدخان من موقع التحطم. ووصلت فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للجيش إلى مكان الحادث.

وأكد مكتب العلاقات العامة للجيش البنغلاديشي في بيان مقتضب أن الطائرة المنكوبة من طراز F-7 BGI تابعة لسلاح الجو.