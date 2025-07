19 قتيلا في بنغلاديش بعد تحطم طائرة عسكرية فوق مدرسة

قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا إثر تحطم طائرة تابعة للجيش البنغلاديشي في حرم مدرسي بالعاصمة دكا يوم الاثنين. وصرح العميد محمد زاهد كمال، مدير إدارة الإطفاء في بنغلاديش، بإصابة 50 آخرين. ولا يزال سبب الحادث غير واضح..

