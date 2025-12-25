عرضت كوريا الشمالية اليوم (الخميس) تقدماً كبيراً في بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية. تظهر صور نشرتها وكالة الأنباء الرسمية للبلاد جسم غواصة تم الانتهاء من معظمه، فيما هاجم الزعيم كيم جونغ أون جهود كوريا الجنوبية للحصول على تكنولوجيا مماثلة.

وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، Korean Central News Agency، أفادت بأن زعيم البلاد، كيم جونغ أون، زار منشأة بحرية لمتابعة تقدم بناء الغواصة النووية التي تزن 8,700 طن. كيم وصف في السابق بناء الغواصة بـ"خطوة مهمة في تحديث وتسليح الأسطول البحري الكوري الشمالي نووياً".

خلال الزيارة، وصف كيم جونغ أون جهود كوريا الجنوبية للحصول على غواصة تعمل بالطاقة النووية، والتي دعمها الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، بأنها "عمل عدواني" ينتهك بشكل خطير أمن كوريا الشمالية وسيادتها البحرية.

الوكالة لم تذكر موعد الزيارة الدقيق، لكنها نشرت صوراً تظهر كيم يفحص الغواصة إلى جانب كبار المسؤولين وابنته. هذه هي المرة الأولى منذ مارس التي تنشر فيها وكالة الأنباء الرسمية صوراً للغواصة - حيث ركزت معظم الصور حينها على الأجزاء السفلية من المركبة.

ليس واضحًا بعد مدى اقتراب كوريا الشمالية من إكمال الغواصة. مع ذلك، نظرًا لأن الغواصات تُبنى عادةً من الداخل إلى الخارج، فإن نشر صور لهَيكل يبدو شبه كامل يُوحي بأن العديد من المكونات الرئيسية، بما في ذلك المحرك وربما أيضًا المفاعل النووي، قد تم تركيبها بالفعل، وذلك بحسب ما قاله مون كيون-سيك، خبير الغواصات من جامعة هانيانغ في سيول.