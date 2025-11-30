فيضانات عارمة في أنحاء آسيا: أكثر من 700 قتيل ومئات المفقودين

إندونيسيا، تايلاند، ماليزيا ودول أخرى في أنحاء آسيا تعاني من أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق. أكثر من 700 شخص لقوا حتفهم وما زال المئات في عداد المفقودين، حيث اجتاح إعصار أجزاء واسعة من المنطقة وتكوَّن إعصار استوائي نادر.

تأثرت سريلانكا بعاصفة منفصلة، حيث تقترب الآن أمطار غزيرة من الساحل الجنوبي للهند. أكثر من نصف مليون شخص شعروا بغضب الإعصار ديتوا، الذي تسبب في انهيارات طينية وفيضانات. تم تدمير أكثر من 25,000 منزل واضطر 147,000 شخص لدخول ملاجئ مؤقتة تديرها الدولة، حسبما أفادت وكالة (AP).

https://x.com/i/web/status/1995107215410372773 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

فِرَق الإنقاذ الإندونيسية تكافح للوصول إلى المناطق التي تضررت بشدة في سومطرة، حيث تسبب الإعصار سنيار بانهيارات أرضية وفيضانات كارثية. الظروف الجوية الصعبة أودت بحياة ما لا يقل عن 435 شخصًا في إندونيسيا، 153 في سريلانكا، 162 في تايلاند واثنين في ماليزيا، بحسب ما أفاد مسؤولون رسميون لوكالة الأنباء رويترز.

تواجه فرق الإنقاذ الإندونيسية صعوبة في الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً في سومطرة، حيث تسبب الإعصار سنيار بانهيارات أرضية وفيضانات كارثية.

المتحدث باسم حكومة تايلاند، سيريبونغ أنغاكساكولكيات، قال لوكالة رويترز إن ما لا يقل عن 162 شخصاً قُتلوا بسبب الطقس المتطرف في جنوب تايلاند. حوالي 3.5 مليون شخص تأثروا، حيث قامت السلطات بنقل المرضى بمروحية إلى المستشفى ونقلت إمدادات أساسية، بما في ذلك خزانات الأكسجين، إلى المجتمعات الغارقة.