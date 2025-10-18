مسؤولون أميركيون يبحثون عقد قمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية في نوفمبر الوشيك

بحث مسؤولون أميركيون إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في كوريا الجنوبية نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك، وفق ما نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة، مشيرة إلى أنه "لم يتم إجراء أي ترتيبات لوجستية جدّية بشأن هذا الحدث المحتمل، مشيرة إلى أنه "لم تكن هناك أي قنوات اتصال قائمة" بين اشنطن وبيونج يانج، كما حدث في بعض الأحيان خلال الولاية الأولى لترمب. وأضافت أن محاولة ترمب السابقة للتواصل مع كيم مطلع هذا العام "لم تلق رداً"، لأن الكوريين الشماليين "رفضوا تسلّم الرسالة".

من جانبه، أبدى كيم جونج أون انفتاحاً على اللقاء، وقال في خطاب أمام البرلمان الكوري الشمالي الشهر الماضي: "ما زلتُ أحتفظ بذكريات طيبة عن الرئيس الأميركي ترمب، وإذا تخلّت الولايات المتحدة عن هوسها الفارغ بنزع السلاح النووي وسعت للتعايش السلمي معنا بناءً على الاعتراف بالواقع، فلا يوجد ما يمنعنا من الجلوس معاً"

ويتركّز اهتمام البيت الأبيض حالياً على ترتيب لقاء بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينج، وسط تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.وقالت المصادر إن ترمب عبّر علناً وسراً عن رغبته في لقاء نظيره الكوري الشمالي، فيما ترك المسؤولون الباب مفتوحاً لاحتمال عقد اللقاء خلال رحلته الآسيوية.

