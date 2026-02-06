باكستان: تفجير انتحاري يخلف ما لا يقل عن 31 شخصا وإصابة أكثر من 169 آخرين في إسلام أباد

استهدف تفجير انتحاري مسجداً شيعياً على مشارف إسلام آباد، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل 31 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 169 آخرين، وفقاً للسلطات الباكستانية. ووقع الهجوم أثناء صلاة الجمعة في مسجد خديجة الكبرى الواسع في ضواحي مدينة روالبندي التابعة للعاصمة إسلام أباد، ما أدى إلى حالة من الفوضى والذعر بين المصلين.

وقال ظفر إقبال، المسؤول في الشرطة الباكستانية، إن الانفجار ‌وقع في أثناء صلاة الجمعة. وأضاف: "نقلنا عدداً من الأشخاص ‌إلى المستشفيات. لا أستطيع تحديد عدد الضحايا في هذه اللحظة". وبحسب الشرطة الباكستانية، فإن منفذ الهجوم، ينتمي إلى جماعة تطلق على نفسها اسم "فتنة الخوارج"، وقد جرى اعتراضه من قبل عناصر الأمن عند بوابة المسجد، قبل أن يُقدم على تفجير نفسه، ما أدى إلى سقوط الضحايا في صفوف المصلّين.