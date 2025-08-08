باكستان: الجيش يعلن قتل 33 مسلحا حاولوا العبور من أفغانستان
ذكر قسم العلاقات العامة بالجيش أنه جرى اعتراض طريق المقاتلين وإطلاق نيران "دقيقة" عليهم، مضيفاً أنه تم العثور على أسلحة وذخائر ومتفجرات.
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
قد يعجبك أيضًا -
أعلن الجيش الباكستاني في بيان، اليوم الجمعة، أن "قوات الأمن قتلت 33 مسلحاً كانوا يحاولون العبور من أفغانستان ليلاً"، ووصفهم بأنهم "مدعومون من الهند".
وذكر قسم العلاقات العامة بالجيش أنه جرى اعتراض طريق المقاتلين وإطلاق نيران "دقيقة" عليهم، مضيفاً أنه تم العثور على أسلحة وذخائر ومتفجرات.
تلقت هذه المقالة 0 تعليق