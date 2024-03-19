هذه الحرب يمكن أن تندلع نهاية الأسبوع

حذر رئيس الحكومة الأرمنية نيكول باشينيان من أنه إذا لم تتوصل البلاد قريبا الى اتفاق مع أذربيجان بما يتعلق بعدد من المناطق التي تسيطر عليها أرمينيا ، فإن أذربيجان قد تعلن الحرب بين البلدين نهاية الأسبوع.

وقال باشينيان: "يمكننا أن نذهب ونقول لأذربيجان أننا لن نفعل أي شيء. وهذا يعني أن الحرب ستبدأ في نهاية الأسبوع". وتابع باشينيان:" أعرف ما سيحدث في نهاية هذه الحرب. يجب أن نرسم حدودا أدق مع أذربيجان في منطقة تابوش لتجنب الحرب".

وأضاف: "سياستنا هي منع الحرب، وعدم السماح باندلاعها، ولذلك قررنا الاتفاق على رسم خط حدود أكثر دقة في هذه المناطق. ونحن نفعل ذلك ليس فقط من أجل مصالح جمهورية أرمينيا، ولكن أيضاً لمصلحة قريتي فوسكبر وكيرانتس، لضمان أمن هذه المناطق".

وأشار باشينيان في الأسابيع الأخيرة إلى استعداده لإعادة تلك المناطق الريفية إلى أذربيجان، والتي تعتبر مهمة بالنسبة لأرمينيا، لأنها تسيطر على الطريق الرئيسي بالقرب من الحدود مع جورجيا.

من ناحية أخرى، تدعي أذربيجان أن عودة الأراضي شرط ضروري للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع على منطقة ناغورنو كاراباخ، وهو الاقليم الذي كان تحت سيطرة الانفصاليين الأرمن منذ التسعينيات. وفي أيلول/سبتمبر الماضي، استعادت أذربيجان السيطرة على الاقليم خلال حرب خاطفة.