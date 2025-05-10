بعد إعلان ترامب عن اتفاق لوقف النار شامل وفوري بين الهند وباكستان، سماع دوي انفجارات

على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف النار شامل وفوري بين الهند وباكستان، سمع دوي انفجارات. فقد أفادت مصدار محلية بسماع دوي انفجارات في جامو الهندية ورؤية مقذوفات رغم إعلان وقف النار، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وت سابق من اليوم السبت، أن "الهند وباكستان اتفقتا على وقف شامل وفوري لإطلاق النار"، مشيرا إلأى أن"هذا الاتفاق جاء بعد ليلة كاملة من المفاوضات بوساطة أميركية". ومن جهته أكد وزير الخارجية الباكستاني، على أنه "تم الاتفاق على وقف إطلاق النار".

ولم يحدد الرئيس الأميركي في رسالته التي نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"(Truth Social) تفاصيل الاتفاق بين الطرفين، "بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وفوري. أهنئ كلا البلدين على استخدام المنطق السليم والذكاء العالي. شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر!".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هناك تصعيدا كبيرا بين القوتين النوويتين بعد أن قصفت كل منهما القواعد الجوية التابعة للأخرى.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: "يسرني أن أعلن أن حكومتي الهند وباكستان قد اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار، خلال الـ 48 ساعة الماضية، تواصلتُ أنا وجي دي فانس (نائب ترمب) مع كبار المسؤولين الهنود والباكستانيين".

وأضاف روبيو: "نشيد بالحكمة والحنكة السياسية لرئيسيْ وزراء الهند وباكستان في اختيار طريق السلام، حكومتا الهند وباكستان ستبدآن محادثات حول مجموعة واسعة من القضايا في موقع محايد".

من جانبه، قال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن "باكستان والهند اتفقتا على وقف إطلاق نار بأثر فوري، مضيفاً: "سعت باكستان دائماً إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة، دون المساس بالسيادة وسلامة الأراضي". وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، قال في مقابلة تلفزيونية بوقت سابق: "الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تلعب دوراً فعالاً بين الهند وباكستان هي أميركا".

يأتي ذلك فيما دارت اشتباكات متفرقة بين الخصمين القديمين منذ أن قصفت الهند مواقع عدة في باكستان، الأربعاء الماضي، قالت إنها "معسكرات إرهابيين" رداً على هجوم دام على سياح هندوس في منطقة كشمير المضطربة، الشهر الماضي.

ونفت باكستان ضلوعها في الهجوم، لكن البلدين يتبادلان إطلاق النار والقصف عبر الحدود، ويرسلان طائرات مسيرة وصواريخ إلى مجالهما الجوي، ما أقلق قوى عالمية تدعو إلى ضبط النفس

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