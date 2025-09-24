توثيق مدهش || على عمق 50 مترًا: انفتاح مفاجئ لحفرة ضخمة بقلب بانكوك

قد يعجبك أيضًا -

انفتحت حفرة ضخمة بعمق 50 متراً اليوم (الأربعاء) في وسط بانكوك نتيجة انهيار شارع رئيسي في عاصمة تايلاند.

تُظهر التوثيقات التي نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أن سطح الطريق يغوص إلى الداخل ويسحب معه أعمدة الكهرباء. لم تقع إصابات في الحادث، لكن سيارات تضررت أثناء الانهيار وتم قطع خطوط المياه والكهرباء في المنطقة، وذلك بحسب حاكم المدينة.

https://x.com/i/web/status/1970772705961251020 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

حاكم بانكوك، تشادشارت سيتتيبونت، أفاد أنه بحسب الفحوصات الأولية التي أُجريت في البلاد، حدث انهيار الطريق بسبب الأعمال الجوفية الجارية في المنطقة من أجل بناء محطة مترو في المدينة. مستشفى قريب من منطقة الانهيار أعلن أنه لن يستقبل مرضى لمدة يومين.