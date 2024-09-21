روسيا والصين تطلقان تدريبات بالغواصات والمدمرات على الحدود مع بحر اليابان

سعياً لتعزيز استعدادهما المشترك للدفاع عن مصالحهما في المنطقة، أطلقت روسيا والصين من منطقة لاديفوستوك بأقصى شرق روسيا على الحدود مع بحر اليابان، مناورات بحرية مشتركة تحت اسم "بيبو/إنتر أكشن 2024"، وفق وكالة "تاس" الروسية.

وتتضمن المرحلة الأولى من المناورة ضربات صاروخية محاكاة باستخدام بيانات من القوات الجوية تهدف إلى "فحص تنسيق القيادة التكتيكية والقدرات التشغيلية المشتركة للجانبين"، حسبما نقله موقع "China Military Online". وتشارك في التدريبات السفن الحربية الكبيرة المضادة للغواصات الأميرال بانتلييف والأدميرال تريبوتس، والسفينتان الصغيرتان المضادتان للغواصات إم بي كيه-82 وإم بي كيه-107، فضلاً عن سفينة الصواريخ الصغيرة سميرتش التابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، وفق "التاس".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن أسطول المحيط الهادي الروسي أن مجموعة "مشتركة من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادي والبحرية الصينية انطلقت من فلاديفوستوك لإجراء تدريبات بيبو/إنتر أكشن - 2024 البحرية الروسية الصينية المشتركة".وأضافت الوكالة أن التدريبات ستتضمن استخدام أسلحة مضادة للطائرات والغواصات.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الصينية إن التدريبات تهدف إلى "تعميق مستوى التنسيق الاستراتيجي بين الجيشين الصيني والروسي، وتعزيز قدرتهما على الاستجابة المشتركة للتهديدات الأمنية"، وفق "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

وفي السياق نقلت "تاس" أن مجموعة من السفن الحربية ستتدرب على صد هجوم من قبل عدو وهمي من الجو والبحر وتحت الماء، والمناورة المشتركة والأنشطة الدفاعية عند الركن في مرسى غير محمي. وستقوم أطقم السفن البحرية في البلدين بإطلاق نيران المدفعية وعدد من التدريبات القتالية باستخدام أسلحة مضادة للطائرات ومضادة للغواصات.

وأرسلت البحرية الصينية المدمرتين شينينج وووشي والفرقاطة لينيي وسفينة الإمداد المتكاملة تايهو للمشاركة في التدريبات.

وسبق أن أجرى البلدان هذا الشهر تدريبات على إطلاق الصواريخ والمدفعية ضمن ما سُمي تدريبات أوشن-2024 البحرية التي وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها محاولة للتصدي للوجود العسكري الأميركي في المحيط الهادي.

وأرسلت الصين عدة سفن حربية و15 طائرة إلى المياه قبالة ساحل أقصى شرق روسيا للمشاركة في مناورات "أوشن 2024". بالإضافة إلى ذلك، أعلنت القوات الصينية والروسية هذا الشهر عن تعميق التنسيق الاستراتيجي خلال التدريبات البحرية المشتركة في المياه القريبة من اليابان، وعقدت دوريتها البحرية المشتركة الخامسة في شمال المحيط الهادئ.