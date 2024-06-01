أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ماهر"، اليوم السبت، عن تسجيل ثمانية مرشحين جدد للانتخابات الرئاسية في إيران المقررة في 28 يونيو المقبل. من بين المرشحين:

مسعود بازاكيان:

يمثل حاليًا دوائر تبريز وأوسكو وأزارشهر في البرلمان الإيراني.

شغل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان بين مايو 2016 ومايو 2020.

شغل منصب وزير الصحة بين 2001 و2005.

علي رضا زاخاني:

يشغل منصب رئيس بلدية طهران منذ عام 2021.

سيد أحمد رسول نجاد:

سياسي وممثل دائرتي دماوند وفيروزكوه في المجلس الإسلامي.

حبيب الله دهميرادا:

حاكم سابق لمقاطعات سيستان وبلوشستان ولورستان وكرمان.

عضو في البرلمان الإيراني لفترتين.

سيد محمد رضا ميرتاجوديني:

رجل دين وسياسي محافظ.

شغل منصب نائب الرئيس للشؤون البرلمانية بين 2009 و2013.

عضو في البرلمان لفترتين.

زهرة إلهيان:

سياسية محافظة.

شغلت منصب عضو في البرلمان الإيراني لفترتين.

وحيد هاكانيان:

أحد قادة الجيش السابقين.

شغل منصب نائب للشؤون الخاصة في مكتب قائد الثورة الإسلامية.

فادا حسين مالكي:

لم تذكر تفاصيل إضافية عنه.

بدأت عملية التسجيل للجولة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم الخميس. من بين المرشحين المسجلين سابقًا: محمد رضا سباجيان، مزاتفة خواخبيان، عباس مقتضائي، خدرة علي هاشمتيان، عبد الناصر همتي، سعيد جليلي، وعلي لاريجاني. هؤلاء المرشحون يتنافسون لخلافة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم مروحية الشهر الماضي.