غموض تحطم الطائرة الهندية: تحقيق يكشف عن معلومات جديدة

قد يعجبك أيضًا -

يشير أول تقرير تحقيق في حادث تحطم الطائرة الهندية الذي أودى بحياة 260 شخصًا الشهر الماضي إلى أن مفاتيح التحكم في الوقود في كلا المحركين قد تم تحويلها من وضع التدفق إلى وضع القطع، مما تسبب في الحادث بعد 30 ثانية من الإقلاع.

في تسجيل الاتصال الداخلي، يُسمع أحد الطيارين وهو يسأل الطيار الآخر عن سبب قطعه للوقود، فيرد الطيار الآخر بأنه لم يفعل. أُعيدت المفاتيح إلى وضع التشغيل، لكن الطائرة لم تتمكن من العودة إلى حالتها الأصلية. وقالت الهيئة التي تحقق في الحادث إنه "لا توجد توصية في الوقت الحالي باتخاذ إجراءات ضد مشغلي أو مصنعي الطائرة أو المحركات".

كانت طائرة الخطوط الجوية الهندية، وهي من طراز بوينغ 787 دريملاينر، تقل 230 راكبًا و12 من أفراد الطاقم. قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا على الأرض في الحادث، ولم ينجُ سوى راكب واحد.