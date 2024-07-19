بنغلادش: ارتفاع ضحايا احتجاجات الطلاب في إلى 105 شخصا

أعلنت بنغلاديش عن ارتفاع ضحايا الاحتجاجات العنيفة التي يقودها الطلاب إلى 105، اعتراضاً على نظام الحصص في الوظائف الحكومية، على الرغم من فرض حظر على التجمعات العامة". بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس).

وشهدت البلاد انقطاعا في خدمة الإنترنت وإجراءات للحد من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي وحجب المواقع الإخبارية المعنية ببنغلاديش والتي مقرها خارج البلاد.

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وسبق أن ذكر أحد منسقي الاحتجاجات آصف محمود، أنهم أعلنوا وقف العمل في أنحاء البلاد، وأنه لن يسمح لجميع المؤسسات والمنظمات بالعمل باستثناء المستشفيات وخدمات الطوارئ.

ويطالب المحتجون بإنهاء نظام المحاصصة الذي أقرته حكومة الشيخة حسينة والذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان والتي يصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

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وبحسب صحيفة "دكا تريبيون"، أعلنت بعض الجامعات بما في ذلك جامعة دكا، التي شهدت احتجاجات طلابية، الإغلاق "لأجل غير مسمى".

وفي السياق أمرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بتشكيل لجنة من أجل التحقيق في مقتل الطلاب خلال الاحتجاجات.