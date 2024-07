بنغلادش: ارتفاع ضحايا احتجاجات الطلاب في إلى 105 شخصا

أعلنت بنغلاديش عن ارتفاع ضحايا الاحتجاجات العنيفة التي يقودها الطلاب إلى 105، اعتراضاً على نظام الحصص في الوظائف الحكومية، على الرغم من فرض حظر على التجمعات العامة". بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس).

وشهدت البلاد انقطاعا في خدمة الإنترنت وإجراءات للحد من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي وحجب المواقع الإخبارية المعنية ببنغلاديش والتي مقرها خارج البلاد.

