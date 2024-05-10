اتهامات بالعنف ضد السكان المحليين تلاحق مشروع "نيوم" السعودي الطموح

في تطور جديد يثير الجدل حول مشروع "نيوم"، الحلم الطموح لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ظهرت اتهامات خطيرة تُحيط بعملية إخلاء المناطق المخصصة لبناء المدينة. بحسب تقرير لشبكة بي بي سي، أُعلن فيه أن القوات السعودية قد تلقت أوامر بإطلاق النار لقتل سكان القرى الذين يرفضون الإخلاء.

العقيد ربيع العنزي، الضابط السابق في المخابرات السعودية والذي فر إلى بريطانيا، قدم شهادة مقلقة تزعم أن أمرًا صدر بالفعل لطرد سكان القرى بالقوة. وفقاً للعنزي، هذه الإجراءات أسفرت عن مقتل مدنيين واعتقال آخرين في محاولة لتأمين المنطقة للبناء.

مدينة "نيوم"، التي يتوقع أن تستوعب ملايين السكان بحلول 2030، هي جزء من مبادرة "رؤية 2030" التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي بعيداً عن اعتماده التقليدي على النفط. المدينة المستقبلية المخطط لها، والتي ستشتمل على مدينة ذكية تدعى "The Line" بطول 170 كيلومترًا وعرض حوالي 200 متر فقط، من المفترض أن تكون خالية من السيارات وتضم ناطحات سحاب تصل ارتفاعاتها إلى 500 متر.

المشروع الذي يُقدر تكلفته بحوالي 500 مليار دولار، شهد مشاركة عشرات الشركات الغربية في عملية البناء. ومع ذلك، وفقًا لتقرير بلومبرج، فإن وتيرة البناء تسير ببطء أقل من المتوقع، مما يعني أن العدد الفعلي للسكان بحلول بداية العقد المقبل قد لا يتجاوز 300 ألف نسمة.

السلطات السعودية والقائمون على مشروع نيوم لم يستجيبوا بعد للاتهامات الواردة من العقيد العنزي بخصوص العنف المستخدم ضد السكان المحليين، والتي أثارت قلقًا دوليًا حول مدى احترام حقوق الإنسان في إطار تنفيذ المشاريع الكبرى.