آسيا تهيمن على قائمة أكبر المدن العمالقة في 2025: أين موقع القاهرة بينها ؟

أظهر تقرير حديث للأمم المتحدة أن جاكارتا، عاصمة إندونيسيا، أصبحت أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان، مع ما يقرب من 42 مليون نسمة، متجاوزةً طوكيو عاصمة اليابان، التي ظلت على مدى سنوات طويلة المدينة الأكثر سكانًا، وتأتي الآن في المرتبة الثالثة بعد أن انخفض عدد سكانها إلى 33 مليونًا.

وتحتل داكا عاصمة بنغلادش المرتبة الثانية مع 37 مليون نسمة حاليًا، ومن المتوقع أن تصبح المدينة الأكثر سكانًا في العالم بحلول عام 2050، بينما ستشهد طوكيو انخفاضًا بأكثر من مليوني نسمة نتيجة شيخوخة السكان في اليابان.

ويشير التقرير إلى أن عدد مدن "العمالقة" (التي يزيد سكانها عن 10 ملايين نسمة) ارتفع من 8 مدن عام 1975 إلى 33 مدينة اليوم، وأن 45% من سكان العالم يعيشون حاليًا في المدن مقارنةً بعام 1950 حيث كان شخص واحد من كل خمسة يعيش في المدينة.

ومن بين أكبر عشر مدن في العالم اليوم، تسع منها تقع في آسيا، فيما تأتي القاهرة في مصر كمدينة غير آسيوية وحيدة في القائمة في المرتبة السابعة مع 25 مليون نسمة. وتشمل المدن الأخرى في العشرة الأوائل: نيو دلهي (30 مليون)، شنغهاي (29 مليون)، قوانغتشو (27 مليون)، مانيلا (24 مليون)، كولكاتا (22 مليون)، وسيول (22 مليون).

ويعيش معظم سكان جاكرتا وداكا في الدولتين الأكثر سكانًا في العالم، حيث يبلغ عدد سكان إندونيسيا 286 مليون نسمة، وبنغلادش 176 مليون نسمة.