بنغلادش: مقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا بسقوط حافلة في نهر

لقي ما لا يقل عن 24 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، مصرعهم اليوم (الخميس) بعدما انزلقت حافلة مكتظة بالركاب من سطح عبارة وغرقت في مياه نهر الفادما في بنغلاديش، أثناء توجهها إلى العاصمة دكا.

وقع الحادث المميت عندما حاول سائق الحافلة الصعود إلى عبارة تقع على بعد عشرات الكيلومترات من العاصمة. ووفقًا لتقارير الشرطة وخدمات الإطفاء المحلية، انقلبت المركبة وغرقت حتى عمق حوالي 9 أمتار. كان على متن الحافلة بين 40 إلى 50 راكبًا، أغلبهم عمال كانوا في طريقهم للعودة إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر.

جهود الإنقاذ، التي شملت أربع وحدات إطفاء، عشرة غواصين ومساعدة من الجيش وحرس السواحل، واجهت صعوبات كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة والتيارات القوية في النهر. فقط بعد عملية معقدة استمرت حوالي سبع ساعات، تمكنت سفينة مخصصة من انتشال الحافلة من المياه.

أكدت جهات إنقاذ رسمية أنه تم انتشال 22 جثة من داخل المركبة الغارقة، من بينهم ستة رجال، 11 امرأة وخمسة أطفال. وتوفيت امرأتان أخريان في المستشفى بعد إنقاذهما.

بينما حددت الجهات الرسمية عدد القتلى بـ24، وسائل إعلام محلية في بنغلادش أفادت عن وجود ما لا يقل عن 26 ضحية، وهناك مخاوف كبيرة من أن مفقودين آخرين جرفهم التيار. شهود عيان قالوا إن بعض الركاب تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ والنجاة، لكن كثيرين آخرين حوصروا داخل الحافلة وغرقوا حتى الموت.

أعلنت السلطات في بنغلادش عن تشكيل لجنة تحقيق من خمسة أعضاء لفحص ملابسات الحادث. يُشار إلى أن حوادث الطرق شائعة جدًا في بنغلادش وتحصد مئات الضحايا سنويًا، غالبًا بسبب عيوب في السلامة، الحمولة الزائدة والبنية التحتية المتداعية.