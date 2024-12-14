"بعد رفضه الاستقالة": برلمان كوريا الجنوبية يوافق على عزل الرئيس

قام البرلمان في كوريا الجنوبية هذا الصباح (السبت) بإقالة الرئيس يون سوك يول، بأغلبية 204 من المؤيدين - مقابل 84 معارضًا، في حين أن الحد الأدنى المطلوب هو 200. ومنذ اللحظة التي وافق فيها البرلمان على الإقالة، أصبح الرئيس في الواقع موقوفا عن منصبه، واستبداله برئيس الوزراء. والآن، يتعين على المحكمة العليا في البلاد الموافقة عليه في غضون 180 يومًا.

وكما ذكرنا، وعلى عكس محاولة عزله التي فشلت نهاية الأسبوع الماضي، فإن جميع أعضاء حزبه كانوا حاضرين في القاعة وشاركوا في التصويت. وقبل التصويت، خاض الحزب الحاكم - حزب قوة الشعب - مواجهة طويلة انتهت قبل دقائق قليلة من بدء التصويت.

وكما تذكرون، كان الرئيس يواجه المساءلة بتهمة العصيان، بعد 11 يومًا من إعلانه تفعيل النظام العسكري، وهي الخطوة التي أثارت غضبًا كبيرًا وعاصفة سياسية في البلاد. في البداية، قاطع أعضاء حزبه التصويت، قائلين إنه يجب منحه فرصة للاستقالة بدلاً من عزله. ورغم ذلك أعلن الخميس أنه لن يستقيل من منصبه.

وسيكون أمام المحكمة الدستورية الآن 180 يومًا لتقرر ما إذا كانت ستوافق على التصويت أم لا. وينص القانون في كوريا الجنوبية على أنه يتعين على ستة قضاة محكمة على الأقل الموافقة على اقتراح عزل الرئيس. وإذا حكمت المحكمة ضد الرئيس، فسيتم عزل يون من منصبه، ويجب إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في غضون 60 يوما، وفي ذلك الوقت سيحل محله رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن تكون العملية معقدة، حيث يتطلب القانون دعم ستة قضاة أثناء العملية - والآن لا يوجد سوى ستة قضاة، حيث أن هناك ثلاثة وظائف شاغرة، بسبب نزاع في البرلمان. والمعنى هو أن هذه المسألة تحتاج أيضًا إلى حل.

وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من عقد من الزمن التي يواجه فيها زعيم كوريا الجنوبية إجراءات عزل، مما يعني إيقاف الرئيس يون عن ممارسة سلطاته حتى يتم الحكم نهائيًا على القرار من قبل المحكمة الدستورية في البلاد.

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