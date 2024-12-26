أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن أربعة مصادر مطلعة على التفاصيل الأولية للتحقيق في القضية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت أمس وهي في طريقها إلى روسيا. وقتل 38 شخصا في الحادث.

تحطمت رحلة الخطوط الجوية الأذربيجانية J2-8243 بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان، بعد انحرافها عن المسار في جنوب روسيا، حيث استخدمت موسكو أنظمة الدفاع الجوي ضد هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية في الأيام الأخيرة. وكانت طائرة الركاب تحلق من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى غروزني في جنوب الشيشان، قبل أن تقطع مئات الكيلومترات عبر بحر قزوين. ولم يوضح المسؤولون سبب عبورها البحر، لكن الحادث وقع بعد أن ضربت طائرات بدون طيار أوكرانية الشيشان في وقت سابق من هذا الشهر.

في البداية أفيد أن الحادث وقع بسبب سوء الأحوال الجوية أو اصطدام طائر، ولكن وفقا للتحقيق الأولي يبدو أن الأمر ليس كذلك. وأغلق أقرب مطار روسي في مسار رحلة الطائرة صباح الأربعاء.

وبحسب المصدر، "لا أحد يدعي أن ذلك تم عن قصد. لكن في ضوء الحقائق الثابتة، تتوقع باكو أن يعترف الجانب الروسي بإسقاط الطائرة الأذرية". لكن نائب رئيس وزراء كازاخستان إليهان سمايلوف قال إنه "لا يمكننا تأكيد أو نفي أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية"، وأضاف أنه "اليوم لا يوجد تفسير رسمي للتحطم". بالإضافة إلى ذلك، قال المدعي العام بوزارة النقل الكازاخستانية إن التحقيق لم يتوصل بعد إلى أي نتيجة فيما يتعلق بإسقاط الدفاع الجوي الروسي الطائرة الأذرية.