إسرائيل تفحص إمكانية تورط حزب الله في الهجوم المسلح في أستراليا

أول نشر: تدرس إسرائيل أيضاً احتمال تورط منظمة حزب الله في الهجوم المسلح القاتل الذي وقع اليوم (الأحد) في أستراليا، رداً على اغتيال علي طباطبائي.

وقع هجوم إطلاق نار جماعي اليوم خلال احتفالات عيد الحانوكا للجالية اليهودية في سيدني، أستراليا. حتى الآن، يُعرف عن 11 قتيلًا وأكثر من 29 جريحًا في المكان. قُتل أحد المهاجمين واعتُقل اثنان آخران. مصدر في شرطة نيو ساوث ويلز أكد أن أحد المهاجمين في الهجوم هو رجل من أصل باكستاني.

أحد القتلى في الهجوم هو مبعوث حباد، إيلي شلينغر. كما أفيد أن نجل عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "عوتسما يهوديت" كان حاضراً في الهجوم.

قبل حوالي ثلاثة أسابيع، قام سلاح الجو الإسرائيلي باغتيال القائد العام الفعلي لحزب الله، والذي يُعتبر الرجل الثاني في التنظيم - هيثم علي طبطبائي، أثناء تواجده في شقة سكنية في حي الضاحية ببيروت.

كان طبطباي، البالغ من العمر 57 عامًا، قد قاد سابقًا الوحدة 3800 التابعة لحزب الله وقوة رضوان. كما شغل منصب قائد القيادة الجنوبية لحزب الله بعد اغتيال علي كركي العام الماضي. وتولى طبطبائي قيادة القوات المسلحة لحزب الله إلى جانب محمد حيدر، لكنه كان أقدم منه رتبةً ويُعتبر رئيس الأركان بالوكالة.