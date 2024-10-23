"صدور تعليمات مشددة جدا":مخاوف من استهداف إسرائيليين في سريلانكا

أعلنت شرطة سريلانكا اليوم تحذيرا شديدا عن وجود مخاوف من استهداف الإسرائيليين في خليج اروغام، وبنفس الوقت أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا إلى مواطنيها وطالبتهم "الابتعاد من المكان".

أيضا مجلس الأمن القومي طالب الإسرائيليين الخروج بصورة فورية من المنطقة، وكان هذا تحذير محدد من جانب الموساد عن وجود مسلحين، يتم توجيههم من قبل الحرس الثوري الإيراني وهم بطريقهم لعملية. مستوى التحذير من السفر رفع بعد نهاية تقييم عاجل للوضع.

وكان هذا هو سبب الطلب من السياح الإسرائيليين في سريلانكا الخروج من الشواطئ والمناطق السياحية والتوجه الى العاصمة كولومبو بصورة فورية.

كما حدد مجلس الأمن القومي التعليمات للإسرائيليين المتواجدين بالبلاد واتخاذ وسائل الحيطة والحذر، وهي كالتالي:الأولى: تجنب إظهار رموز الهوية الإسرائيلية في المجال العام، بما في ذلك تجنب التنقل بالقمصان العبرية أو الرموز التي تظهر الأصل والدين، الثاني: تجنب تجمعات الإسرائيليين في الأماكن العامة، في المواقع التي لا توجد بها حراسة. الثالث :في كل حالة توجد بها شبهات لحدث غير عادي، التوجه للجهات الأمنية المحلية.