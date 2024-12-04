بعد الحكم العسكري: دعوات في كوريا الجنوبية للإطاحة بالرئيس

فوضى في كوريا الجنوبية: قدم حزب المعارضة في البلاد اليوم (الأربعاء) مقترحا لإقالة وزير الدفاع كيم سيوك يول والرئيس يون سوك يول، بعد محاولة الأول أمس فرض نظام عسكري، والتي تم عرقلتها بعد ساعات قليلة من قبل المشرعين في البلاد. وكانت هذه الخطوة كافية لتؤدي إلى أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

ومن المتوقع أن تقدم المعارضة تقريرا عن مقترحات الإقالة إلى الجلسة المكتملة للبرلمان يوم الخميس وطرحها للتصويت يوم الجمعة أو السبت. وبموجب القانون، يجب التصويت على اقتراح الاقالة خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة بعد تقديمه إلى الجلسة العامة. وأعلن الحزب الديمقراطي أنه يخطط أيضًا لرفع دعوى قضائية ضد يون وكيم ووزير الداخلية لي سانغ مين بتهمة الخيانة، والدفع من أجل عزلهم.

وحتى من داخل الائتلاف هناك أصوات تطالب بإقالة الرئيس، وقال هوانج إن ها عضو من البرلمان من الائتلاف: "من الضروري إيقاف الرئيس عن العمل على الفور، وتمرير قانون لعزله في أسرع وقت ممكن".

ومن المتوقع أن تستمر التظاهرات ضد يون اليوم أيضا، فيما يعتزم في الخلفية "اتحاد نقابات العمال الكوري" تنظيم مسيرة احتجاجية في عاصمة البلاد سيول، ويعلن عزمه شل الاقتصاد حتى استقالة الرئيس. .

AP Photo/Ahn Young-joon

يذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي أعلن أمس حكم عسكري وحالة الطوارئ في بلاده، متهماً المعارضة بممارسة "نشاط مناهض للدولة والتخطيط للتمرد". وذلك بعد أن قدم الحزب الديمقراطي في المعارضة مشروع قانون الموازنة المحدودة في لجنة الموازنة النيابية. وألغى البرلمان حالة الطوارئ في البلاد، حيث أيد جميع أعضاء البرلمان إلغاءها.