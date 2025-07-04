روسيا أصبحت أول دولة تعترف بطالبان في أفغانستان

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أصبحت روسيا اليوم (الجمعة) أول دولة في العالم تعترف رسميًا بنظام طالبان في أفغانستان، بعد قرابة أربع سنوات من عودة التنظيم إلى السلطة في البلاد. والتقى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متكي في كابول بالسفير الروسي لدى أفغانستان، دميتري جيرنوف، الذي أبلغه القرار رسميًا.

ووصف متكي هذه الخطوة بأنها "شجاعة"، مضيفًا أنها "مرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء". وأعرب عن أمله في أن يكون الاعتراف الروسي قدوة للدول الأخرى.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية أن الاعتراف بالحكومة الإسلامية في أفغانستان من المتوقع أن يُسرّع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والبنية التحتية. كما تعهدت روسيا بمساعدة أفغانستان في مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات.

كانت روسيا من الدول القليلة التي لم تُغلق سفارتها في كابول بعد وصول طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021. وفي السنوات الأخيرة، وقّعت اتفاقيات اقتصادية مع النظام الجديد، بما في ذلك اتفاقية لتوريد النفط والغاز والقمح.

في أبريل/نيسان من هذا العام، رفعت روسيا طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لتعاون سياسي كامل. حتى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف طالبان بـ"الحلفاء" في مكافحة الإرهاب.

رغم ذلك، يواصل المجتمع الدولي فرض عقوبات قاسية على أفغانستان - بما في ذلك تجميد أصول بقيمة 9 مليارات دولار - وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكبها البلاد، لا سيما ضد النساء، اللواتي يُستبعدن منذ عام 2021 من المؤسسات التعليمية، ويُمنعن من التنقل دون محرم، ويخضعن لقيود صارمة على حرية التعبير واللباس.

في حين عيّنت الصين والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وباكستان سفراء لها في كابول، أصبحت روسيا الآن الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بحكم طالبان.