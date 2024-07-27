روسيا تعلن إحباط سلسلة من الهجمات ضد كنيسة وقوات شرطة في داغستان

أفادت وسائل إعلام روسية نقلا عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي الذي أعلن اليوم السبت عن إحباط سلسلة من الهجمات لمسلحين في جمهورية داغستان جنوب روسيا، ويشتبه بأن هذه الهجمات كانت تستهدف قوات الشرطة الروسية وكنيسة ارثوذكسية.

Russian Investigative Committee via AP

وأعلن الجهاز الأمني اعتقاله لثلاثة مواطنين روس في مدينة كاسبيسك الروسية وقال إنهم أعضاء في "منظمة إرهابية دولية"، لكنه لم يذكر اسمها، وذكر أن المحققين قاموا بمصادرة عبوات ناسفة بدائية الصنع وأسلحة أخرى.

وتواجه روسيا خلال الأشهر الماضية موجه عنف لمتطرفين بمنطقة شمال القوقاز، حيث قتل الشهر الماضي 22 شخصا بهجمات متوازية ضد كنائس مسيحية ومعابد يهودية ونقاط تفتيش للشرطة في مدينتين في إقليم داغستان، كما أعلن تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته عن مقتل 145 شخصا في آذار/مارس الماضي في قاعة حفلات على مشارف موسكو.