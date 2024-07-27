روسيا تعلن إحباط سلسلة من الهجمات ضد كنيسة وقوات شرطة في داغستان

السلطات الروسية أعلنت اعتقال مشتبهين بالتخطيط لهذه الهجمات، كما أنها ضبطت أسلحة وقامت بمصادرتها

i24NEWS
i24NEWS
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في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يوم الاثنين 24 يونيو 2024، يظهر ضباط من جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) يقومون بعملية لمكافحة الإرهاب في جمهورية داغستان، روسيا
في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يوم الاثنين 24 يونيو 2024، يظهر ضباط من جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) يقومون بعملية لمكافحة الإرهاب في جمهورية داغستان، روسياThe National Antiterrorism Committee via AP

أفادت وسائل إعلام روسية نقلا عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي الذي أعلن اليوم السبت عن إحباط سلسلة من الهجمات لمسلحين في جمهورية داغستان جنوب روسيا، ويشتبه بأن هذه الهجمات كانت تستهدف قوات الشرطة الروسية وكنيسة ارثوذكسية.

Russian Investigative Committee via AP
في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته لجنة التحقيق الروسية يوم الاثنين 24 يونيو 2024، يعمل رجل أمن في لجنة التحقيق الروسية داخل الكنيسة الأرثوذكسية المتضررة بعد هجوم مسلحين مسلحين في محج قلعة بعد هجوم في جمهورية داغستان، روسيا.Russian Investigative Committee via AP

وأعلن الجهاز الأمني اعتقاله لثلاثة مواطنين روس في مدينة كاسبيسك الروسية وقال إنهم أعضاء في "منظمة إرهابية دولية"، لكنه لم يذكر اسمها، وذكر أن المحققين قاموا بمصادرة عبوات ناسفة بدائية الصنع وأسلحة أخرى.

وتواجه روسيا خلال الأشهر الماضية موجه عنف لمتطرفين بمنطقة شمال القوقاز، حيث قتل الشهر الماضي 22 شخصا بهجمات متوازية ضد كنائس مسيحية ومعابد يهودية ونقاط تفتيش للشرطة في مدينتين في إقليم داغستان، كما أعلن تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته عن مقتل 145 شخصا في آذار/مارس الماضي في قاعة حفلات على مشارف موسكو.

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