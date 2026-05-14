ترامب بعد الاجتماع مع رئيس الصين: "أجرينا مناقشات إيجابية وبنّاءة"

الزيارة التاريخية: رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس الصين شي جينبينغ التقيا اليوم (الخميس) في مأدبة رسمية. خلال الاجتماع، قال الرئيس الصيني إن على الدولتين أن تتحولا إلى شريكتين وليس إلى خصمين. وردًا على ذلك، وصفه الرئيس الأمريكي بأنه "صديق".

ألقي الاثنان كلمات في نهاية الوجبة، ودعا ترامب شي لزيارة الولايات المتحدة في 24 أيلول/سبتمبر. وقال الرئيس الأمريكي: "العلاقات بين الدولتين هي من بين الأهم في التاريخ العالمي، وأجرينا مناقشات إيجابية وبنّاءة للغاية". وأضاف: "لدينا فرصة لصنع مستقبل من التعاون والازدهار الأكبر".

في غضون ذلك، قدّم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تفاصيل جديدة عن القمة التاريخية في حديثه مع شبكة NBC News. وقال: "ترامب وشي ناقشا الحرب في إيران والحصار على مضيق هرمز"، وأضاف: "نحن لا نطلب مساعدة الصين في موضوع إيران".

أشار المسؤول الأمريكي: "الجانب الصيني أوضح أنهم لا يدعمون العسكرة في مضيق هرمز، أو نظام فرض رسوم عبور - وهذه أيضًا هي مواقفنا"، وأضاف: "نحن لسنا محصنين من أسعار النفط العالمية في مرحلة معينة، لأننا بالفعل نشتري من السوق العالمية، لكن دولاً أخرى حول العالم تدفع ثمناً أعلى بكثير. يجب أن تكون هذه الدول أيضاً معنية بهذا الأمر".