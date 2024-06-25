بعد ثلاثة أيام من الهجمات على دور العبادة: تبادل إطلاق نار وسط عاصمة داغستان محج قلعة

السلطات طلبت من السكان البقاء في بيوتهم

i24NEWS
i24NEWS
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في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يوم الاثنين 24 يونيو 2024، الشرطة تجري عملية أمنية في جمهورية داغستان، روسيا
في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يوم الاثنين 24 يونيو 2024، الشرطة تجري عملية أمنية في جمهورية داغستان، روسياThe National Antiterrorism Committee via AP

سمع إطلاق نار مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الداغستانية محج قلعة، والذي يأتي بعد ثلاثة أيام من الهجمات التي استهدفت دور عبادة في داغستان.

https://x.com/i/web/status/1805688324738498928

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ونقلت الحدث عن مصادر أن اطلاق النار في محج قلعة خلال عملية اعتقال متورطين في هجمات، وتواجدت قوات أمنية كثيفة في مركز محج قلعة والسلطات طلبت من السكان البقاء في منازلهم.

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