بعد ثلاثة أيام من الهجمات على دور العبادة: تبادل إطلاق نار وسط عاصمة داغستان محج قلعة

سمع إطلاق نار مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الداغستانية محج قلعة، والذي يأتي بعد ثلاثة أيام من الهجمات التي استهدفت دور عبادة في داغستان.

https://x.com/i/web/status/1805688324738498928