بعد ثلاثة أيام من الهجمات على دور العبادة: تبادل إطلاق نار وسط عاصمة داغستان محج قلعة

سمع إطلاق نار مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الداغستانية محج قلعة، والذي يأتي بعد ثلاثة أيام من الهجمات التي استهدفت دور عبادة في داغستان.

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ونقلت الحدث عن مصادر أن اطلاق النار في محج قلعة خلال عملية اعتقال متورطين في هجمات، وتواجدت قوات أمنية كثيفة في مركز محج قلعة والسلطات طلبت من السكان البقاء في منازلهم.