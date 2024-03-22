روسيا: مقتل ما لايقل عن 40 شخصًا وإصابة 100 آخرين في إطلاق نار وانفجار بقاعة الحفلات الموسيقية بموسكو

ذكرت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" أن عدة مسلحين أطلقوا النار على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو، اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص. فيما ذكرت وسائل إعلام روسية"مقتل ما لايقل عن 40 شخصًا وإصابة 100 آخرين في إطلاق نار وانفجار قرب موسكو آخرين في إطلاق نار وانفجار قرب موسكو".

وأشارت إلى أن "الحادث وقع في منطقة صالات مسارح وموسيقى في مركز ’كروكس سيتي هول’ التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي"، وتابعت"3 مسلحين اقتحموا الطابق الأول من مبنى قرب موسكو وأطلقوا النار ورموا قنبلة تسببت بحريق"

ومن جهته أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف إنشاء مقر عمليات في مكان وقوع الانفجار في ضواحي موسكو.